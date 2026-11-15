В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

В Украине подешевел картофель. В середине ноября супермаркеты продают его в среднем по 15,45 грн/кг, что почти на 1,5 грн ниже, чем было в октябре. При этом в экспертных кругах прогнозируют скорый рост стоимости продукта.

Так, рассказал директор ЧАО НПО "Черниговэлиткартофель" Игоря Шкурко, уже в начале 2027 года стоимость овоща может достигнуть 20 грн/кг. Т.е., удорожание может составить сразу почти 5 грн.

Причин же этого он выделил несколькою. В частности:

Низкие объемы урожая .

. Неудовлетворительное качество продукта.

"Из-за жары общий объем урожая картофеля на Западе страны оказался меньше примерно на 30%. А качество значительной части клубней оставляет желать лучшего из-за сухой гнили и большого количества мелкой фракции", – говорится в сообщении.

Также на цену продукта, по словам Шкурко, могу повлиять возможные заморозки. Ведь они способны повредить несобранную в полях продукцию.

"Те хозяйства, у которых есть современные хранилища и сохранили качественный картофель, в зимние месяцы прогнозируемо заработают. Ведь в феврале цены могут вырасти до... 20 грн/кг", – резюмировал Шкурко.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают картофель по 14,4-16,5 грн/кг. В частности:

Auchan – 14,4 грн.

Сколько стоит картофель в Auchan. Источник: Auchan

Megamarket – 16,5 грн.

Цены на картофель в Megamarket. Источник: Megamarket

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине до февраля 2027 года хлеб и молочная продукция могут подорожать еще на 5-10%, а помидоры, огурцы и перец – на 15-40% в зависимости от вида овощей. Причем пик цен на тепличную продукцию прогнозируется на март.