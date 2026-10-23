В Украине предлагают отменить налог для ФЛП: что хотят изменить

В Верховной Раде предлагают отменить налогообложение финансовой помощи, предоставляемой предпринимателям для развития бизнеса, если источником поступления средств является не государство Украина. Таким образом, к предпринимательским грантам предлагают применять правила, действующие в отношении бюджетных грантов.

Соответствующая норма прописана в законопроекте №16169, зарегистрированном в Верховной Раде, автором которого является нардеп-"слуга" Сергей Гривко. Он предлагает ввести сам термин "предпринимательский грант" и определить специальные правила его налогообложения.

Что такое "предпринимательский грант"

Законопроект предлагает определить предпринимательский грант как целевую помощь в форме денежных средств, имущества или других ресурсов, предоставленную на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам хозяйствования, зарегистрированным в Украине.

Кто будет иметь право предоставлять льготные гранты

Иностранные правительственные и неправительственные организации.

Международные организации и донорские учреждения (и их представительства в Украине).

Общественные объединения и благотворительные организации.

Органы местного самоуправления.

Как изменятся правила налогообложения для бизнеса

Авторы проекта предлагают распространить на предпринимательские гранты подходы, которые сейчас действуют для бюджетных грантов:

ФЛП на едином налоге (1-3 группы) – суммы полученных грантов не будут включаться в базу плательщика единого налога при условии соблюдения целевого назначения;

юридические лица на "упрощенке" – полученные средства и имущество не будут увеличивать налогооблагаемый доход при условии выполнения условий грантового договора;

– полученные средства и имущество не будут увеличивать налогооблагаемый доход при условии выполнения условий грантового договора; ФЛПы на общей системе и самозанятые лица – гранты не будут включаться в общий доход, а их налогообложение будет регулироваться специальными правилами п. 170.7-1 НКУ;

– гранты не будут включаться в общий доход, а их налогообложение будет регулироваться специальными правилами п. 170.7-1 НКУ; плательщики налога на прибыль – получат право корректировать (уменьшать/увеличивать) финансовый результат до налогообложения на суммы грантовых доходов и соответствующих расходов по правилам бухгалтерского учета.

НДФЛ и роль налогового агента

Для физических лиц сумма гранта не будет облагаться НДФЛ в момент ее выплаты или предоставления. Предоставляющая грант сторона будет выполнять функции налогового агента и отражать в отчетности данные о договоре, суммах и целевом использовании средств. В случае полного или частичного возврата гранта в том же или следующем году предусмотрен механизм корректировки задекларированного дохода и освобождения от налогообложения возвращенных сумм.

Какие ограничения будут действовать

Ключевым условием сохранения налоговой льготы должно быть строгое документальное подтверждение целевого использования средств (наличие договоров, платежных поручений, чеков и накладных). А в случае нецелевого использования гранта:

юридические лица – плательщики единого налога обязаны увеличить налоговые обязательства и уплатить единый налог по повышенной ставке (согласно п. 293.5 НКУ);

обязаны увеличить налоговые обязательства и уплатить единый налог по повышенной ставке (согласно п. 293.5 НКУ); физические лица и ФЛП должны будут включить сумму нарушения в годовой налогооблагаемый доход и самостоятельно уплатить с нее налоги.

Но следует учитывать, что сейчас документ находится на стадии законодательного предложения. До принятия закона и вступления его в силу предпринимателям необходимо руководствоваться действующими нормами Налогового кодекса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра финансов Светлана Воробей назвала неизбежным введение НДС для украинских ФОПов. По ее словам, отмена этой налоговой льготы является обязательным условием западных партнеров и необходима также для гармонизации украинского законодательства с нормами Европейского Союза.