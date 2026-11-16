В Украине продают мобильный номер за 3,5 млн грн: какие цифры оценили так дорого

Мобильный оператор "Киевстар" выставил на аукцион один из своих самых редких и дорогих номеров – он включает семь одинаковых цифр (включая код оператора). Аукцион за номер +380777777777 начнется с отметки в 3,5 млн грн.

Об этом сообщили на странице мобильного оператора. Начало торгов запланировано на сообщили 9 декабря 2026 года.

Условия аукциона

Стартовая цена – 3,5 млн грн.

Шаг ставки – 50 тыс. грн.

Минимальная ставка – 3,5 млн грн.

Подключить номер может как физическое, так и юридическое лицо.

Как подключается "бриллиантовый" номер

В течение семи рабочих дней после завершения аукциона победителю придет СМС о том, что он имеет право приобрести номер.

о том, что он имеет право приобрести номер. Затем в течение еще двух дней с ним свяжутся из "Киевстара", чтобы согласовать все детали.

Подключить номер нужно будет в течение 7 дней после этого.

Сначала подключается временный технический номер, который позже заменяют на выигранный красивый номер.

Почему победителю могут отказать

Если в течение двух дней не ответить на звонки от "Київстару" – право получить номер перейдет к участнику, чья ставка была предпоследней.

– право получить номер перейдет к участнику, чья ставка была предпоследней. Если участник делал ставки с разных учетных записей с одного устройства или адреса.

с одного устройства или адреса. В случае отказа от номера.

Если в течение 7 дней вы не подпишете документы на подключение номера.

Если не оплатить номер в течение 7 дней после подписания документов о подключении.

Если победитель аукциона не подключает номер в установленный срок, это право переходит к участнику со второй по величине ставкой. Если этот участник тоже не подключает номер – к участнику с третьей ставкой. Если все трое отказываются от номера, через определенное время он может снова появиться на аукционе.

Кроме того, от дальнейшего участия в аукционах будут отстранены участники, которые повышают цену, а затем отказываются подключать и оплачивать номер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Київстар" ввел новый контрактный тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" с фиксированной абонплатой 370 гривен в месяц. Его могут подключить украинцы от 55 лет, в частности пенсионеры (в зависимости от стажа пенсионный возраст в Украине начинается с 60 лет), а также лица с инвалидностью.