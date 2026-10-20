АРМА продает 500 iPhone, 200 наушников и 100 часов Apple: техника была изъята на таможне

В Украине АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами) выставило на продажу 819 единиц техники Apple, среди которых 500 смартфонов iPhone, почти 200 наушников AirPods и 100 часов Apple Watch, изъятых в январе 2026 года на границе с Польшей и предварительно оцененных в 35,5 млн гривен. Технику обнаружили в специально оборудованном отсеке микроавтобуса 37-летнего жителя Львовской области, которого подозревают в контрабанде, однако окончательного приговора по уголовному делу пока нет.

Об этом говорится в официальном сообщении агентства. Техника стала вещественным доказательством в уголовном производстве по делу о предполагаемой контрабанде в особо крупных размерах. Ее обнаружили еще в январе 2026 года в автомобиле, который пытался пересечь границу через "зеленый коридор".

Откуда взялась техника и как её реализуют. Источник: АРМА

Какие именно iPhone и другая техника выставлены на продажу

По информации АРМА, на реализацию передана большая партия электроники, состоящая из мобильных телефонов, беспроводных наушников и умных часов американского производителя Apple. Всего в списке указано 819 единиц товара.

Среди них – 500 смартфонов, около 200 наушников и 100 часов. Точное количество наушников в приведенном сообщении не указано. Среди моделей смартфонов, вошедших в партию, есть:

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max;

iPhone 16 Pro;

iPhone 15 Plus;

AirPods Pro второго поколения – беспроводные наушники;

Apple Watch SE второго поколения.

Сколько техники было изъято в рамках дела. Источник: АРМА

Смартфоны представлены в различных конфигурациях памяти, что влияет на их рыночную стоимость. Розничная цена указанных моделей iPhone в украинских магазинах ориентировочно составляет от 58 до 86 тысяч гривен. Наушники AirPods Pro второго поколения стоят примерно 8–12 тысяч гривен, а часы Apple Watch SE – от 7 до 14 тысяч гривен.

В то же время эти цифры являются ориентировочными розничными ценами, а не установленной стоимостью товаров при реализации через АРМА. Фактическая цена будет зависеть от оценки активов, условий продажи и результатов торгов.

Как таможенники обнаружили технику Apple на сумму свыше 35 млн грн

История началась 16 января 2026 года на украинско-польской границе. В тот день через пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" в Украину прибыл микроавтобус Renault Trafic. За рулем находился 37-летний житель Самборского района Львовской области.

Сколько стоят изъятые телефоны. Источник: АРМА

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор". Такой способ прохождения контроля предусмотрен для граждан, которые перевозят товары в пределах установленных норм и не имеют вещей, подлежащих обязательному письменному декларированию.

Однако в ходе углубленного досмотра транспортного средства сотрудники таможни совместно с пограничниками обнаружили скрытый груз. В конструктивных полостях микроавтобуса было оборудовано специальное тайник, в котором находилось большое количество техники Apple.

Среди обнаруженного товара были смартфоны, наушники и умные часы. По предварительной оценке, общая стоимость электроники составила 35,5 млн гривен. Правоохранители расценили обстоятельства перевозки как возможную попытку незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины. После обнаружения технику изъяли, а в отношении обстоятельств ее ввоза возбудили уголовное дело.

Как АРМА продает изъятую технику и куда пойдут деньги

АРМА занимается управлением имуществом, на которое наложен арест в рамках уголовных производств и которое передано агентству в соответствии с установленной законом процедурой. В определенных законодательством случаях такие активы могут передаваться на реализацию.

Важно понимать, что арестованное имущество и окончательно конфискованное имущество – не одно и то же. Арест применяется в рамках уголовного производства для обеспечения соответствующих процессуальных целей. Конфискация же является отдельным правовым последствием, которое может наступать по решению суда.

Продажа арестованных активов через АРМА происходит по специальной процедуре. Для реализации определяются необходимые условия, а соответствующая информация о продаже должна публиковаться в установленном порядке. При этом сумма в 35,5 млн грн, в которую технику оценили при обнаружении на таможне, не означает, что именно столько государство обязательно получит от ее продажи.

Окончательная сумма будет зависеть от оценки имущества, стартовых условий реализации и результатов торгов. Средства, полученные от продажи арестованных активов, используются и учитываются в соответствии со специальными правилами. Их дальнейшая правовая судьба зависит, в частности, от окончательных судебных решений по уголовному делу.

Что грозит мужчине, перевозившему технику через границу

По факту обнаружения электроники правоохранительные органы возбудили уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за контрабанду товаров при соответствующих квалифицирующих обстоятельствах. Мужчине инкриминируют контрабанду в особо крупных размерах.

В сообщении отмечается, что санкция соответствующей нормы может предусматривать значительный штраф или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Конкретное наказание, если вина будет доказана, определит суд с учетом установленных обстоятельств и действующей редакции законодательства.

Известно, что подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом. В то же время в соответствии с принципом презумпции невиновности лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

В рамках уголовного производства правоохранительные органы также поднимали вопрос об аресте недвижимости подозреваемого. Со ссылкой на судебные документы, в июне 2026 года был наложен арест на квартиру, ранее принадлежавшую мужчине.

Целью такого решения было обеспечение возможной дальнейшей конфискации имущества. Однако выяснилось, что за два дня до наложения ареста мужчина подарил квартиру своей жене. После этого женщина обратилась в суд с ходатайством об отмене ареста на недвижимость. Суд удовлетворил ее ходатайство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, процесс продажи арестованной яхты Royal Romance, принадлежавшей экс-депутату-предателю Виктору Медведчуку, вышел на финальную стадию. Процесс продажи судна стал возможен после преодоления многочисленных юридических препятствий, длительных судебных процедур и международных согласований.