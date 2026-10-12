В Украине заметно переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В сентябре 2026 года средняя стоимость гектара составила 79 728 грн, что почти на 600 грн ниже, чем было в сентябре.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот, выросла:

в сентябре в Украине было продано 17 347 га;

это более чем на 2 200 га выше показателя августа.

В Украине стали больше продавать земли. Источник: Опендатабот

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 30 039 до 223 029 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 7,5 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Запорожской области – здесь гектар стоит в среднем 30 039 грн. А кроме того, в:

Херсонской – 32 252 грн/га;

Донецкой – 39 000 грн/га;

Николаевской – 40 779 грн/га.

Дороже всего земля стоит во Львовской области – в среднем 223 029 за гектар. А также в:

Ивано-Франковской – 210 105 грн/га;

Закарпатской – 140 230 грн/га;

Киевской – 133 020 грн/га;

Тернопольской – 112 725 грн/га;

Винницкой – 103 226 грн/га.

В Украине подешевела земля сельхозназначения. Источник: Опендатабот

Почему в Украине активно скупают землю

Одними же их главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, отметили ранее в Госгеокадастре, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:

рост доли сельского хозяйства в ВВП;

использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;

допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.

Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.

"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.

В Украине заметно подорожала... Источник: Опендатабот Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине общины в рамках пилотной программы могут получать до 500 тыс. грн на приобретение жилого дома для ВПЛ. Недвижимость останется в собственности общины, а переселенцы будут пользоваться ею без уплаты арендной платы, оплачивая коммунальные услуги.