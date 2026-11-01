В Украине переименовали банк: что будет с деньгами клиентов

"Правекс Банк" сменил название на "Интеза Санпаоло Банк". Ребренлинг произошел 30 рктября. Причина – подчеркивание приналежности учреждения к международной финансовой группе Intesa Sanpaolo, в которую оно входит с 2008 года. Впрочем, на клиентов банка это не должно никак повлиять – они продолжат пользоваться деньгами на счетах на прежних условиях.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

Клиенты банка продолжат работать с той же командой специалистов.

Они будут пользоваться привычными услугами.

"Имеющиеся банковские продукты, каналы обслуживания, украинская экспертиза и взаимное доверие останутся неизменными. Действие договоров и ежедневное банковское обслуживание будут продолжаться без перерывов. Клиенты смогут и дальше пользоваться своими счетами и услугами банка в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Почему "Правекс Банк" сменил название

Причиной же изменения названия в "Праекс Банке" назвали желание четкое определять свою приналежность к Intesa Sanpaolo. Прежде всего, отмечается, речь идет об "усилении узнаваемости международной банковской сети" в Украине.

"Это также отражает рост стратегического значения дивизиона международных банков Intesa Sanpaolo. И стремление использовать общие знания и опыт, инновации и возможности сети для дальнейшего развития", – рассказали в банке.

Когда появятся отделения с новым названием

В то же время, подчеркивается, одномоментной смены вывесок на отделениях "Правекс Банка" не произойдет. По плану, "новый бренд будет постепенно появляться во всех точках взаимодействия с клиентами банка":

В отделениях.

В информационных и рекламных материалах.

На сайте и других цифровых каналах, а также в материалах для клиентов.

"Переход происходит поэтапно. Чтобы обеспечить удобство и понятность изменений для клиентов и других заинтересованных сторон", – объяснили в банке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Ощадбанк будет списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Впрочем, затронет это не всех – лишь тех, кто длительное время не пользовался своим счетом без платежной карты. Новшество вступит в силу с 1 ноября.