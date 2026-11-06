В Украине объявили новые графики отключения света: какой режим будет действовать 7 ноября
Отключение света в Украине. Иллюстрация.
Источник: Getty Images
В субботу, 7 ноября, в части Украины снова будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение всех суток для 2-4 очередей отключений, то есть одновременно затронут от 25% до 50% потребителей.
Об этом сообщили в НЭК "Укренерго". Отметили, что главной причиной введения вынужденных системных ограничений остаются последствия массированных атак РФ на объекты украинской энергетической инфраструктуры.
Подробности ограничений на 7 ноября
В течение всех суток (с 00:00 до 23:59) в некоторых регионах Украины будут действовать следующие меры:
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для бытовых потребителей – графики почасовых отключений будут применяться в объеме от 2,5 до 4 очередей одновременно.
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для промышленности – в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности.
Энергетики отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может меняться в зависимости от текущего состояния сети и рисков новых обстрелов. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями графиков и официальными сообщениями на ресурсах местных операторов систем распределения (облэнерго).
Где можно посмотреть график отключений
Почему вводят графики отключений и чем ГПВ отличаются от ГАВ
Графики отключений применяют из-за дефицита мощности. Они помогают сохранить стабильность энергосистемы после российских ударов по энергетической инфраструктуре, пояснили в "Сумыобленерго". Дополнительная нагрузка также возникает во время резкого похолодания или потепления: потребление электроэнергии растет из-за работы отопительных приборов и кондиционеров.
Команду на введение графиков почасовых (ГПВ) и аварийных отключений (ГАВ) по областям дает диспетчер НЭК "Укрэнерго". Он оценивает ситуацию в энергосистеме. Сами графики разрабатывают заранее, но во время войны их применение стало вынужденной мерой.
- ГПВ – контролируемые отключения по графику.
Графики почасовых отключений применяют, когда дефицит мощности можно спрогнозировать и заранее ограничить потребление. Электроэнергию в таком случае отключают в определенные часы. Потребители могут примерно знать, когда в их домах пропадет свет.
Главные истории дня
ГПВ снижают нагрузку на энергосистему и помогают предотвратить аварийные отключения. Такие отключения могут быть более масштабными и продолжительными.
- ГАВ – когда электроэнергию нужно отключить срочно.
Графики аварийных отключений применяют, когда энергосистеме нужно очень быстро снизить нагрузку – ориентировочно в течение 3-15 минут. Такая необходимость может возникнуть, например, после повреждения энергообъектов в результате массированной атаки.
В отличие от ГПВ, точную продолжительность аварийного отключения заранее определить невозможно. ГАВ используют, чтобы реагировать на масштабные аварийные ситуации в сети.
Как уже сообщал OBOZ.UA, одновременное подключение мощных зарядных устройств и инверторов после восстановления электроснабжения может вызвать пожар в щитовой многоквартирных домов. Но главной причиной аварий остается устаревшее оборудование и пренебрежение базовыми правилами безопасности.
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