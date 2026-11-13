В Украине "нокаутированы" крупнейшие производители растительного масла: названы последствия остановки заводов

Систематические обстрелы и аварийные отключения электроэнергии вынудили остановиться ряд маслоэкстракционных заводов в Украине. Несмотря на опасения населения, за наличие подсолнечного масла на полках можно не беспокоиться, но вот аграрии рискуют не продать нынешний урожай.

Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он уверяет, что на данном этапе остановка заводов (даже тех, что принадлежат лидеру отрасли – "Кернел") не повлияет на достаточное количество масла на полках.

Если в ближайшие несколько месяцев работа заводов не возобновится, ситуация может повлиять на экспорт растительных масел. Самым ощутимым последствием и проблемой станет остановка сбора урожая у фермеров.

"Фермеры и так не могут вывезти зерно, а оборотные средства истощаются. Так сейчас еще и по закупке масличных внутренними переработчиками будет обвал (если месяц паузы – неприятно, но терпимо, если больше – это уже большая проблема)", – отмечает Шевчишин.

Что предшествовало

В течение последних дней сразу несколько крупных украинских производителей растительных масел сообщили об остановке производства или приостановке переработки подсолнечника. Причинами стали российские атаки, ухудшение ситуации с безопасностью и перебои с электроснабжением.

Следует отметить, что масложировое производство связано с повышенной пожарной опасностью. Поэтому повреждение предприятия может создать угрозу масштабных пожаров и жизни работников

Delta Wilmar Ukraine

12 ноября о приостановке работы всех производственных мощностей сообщила компания Delta Wilmar Ukraine, входящая в международную агропромышленную группу Wilmar International и специализирующаяся на переработке масличных культур, производстве растительных масел, маргаринов и специализированных жиров. Речь, в частности, идет о маслоэкстракционном заводе в Одесской области.

Среди ее торговых марок – Sania, под которой выпускают маргарины и другую жировую продукцию. Компания также производит подсолнечное масло, лецитин и жиры для пищевой промышленности.

Остановка предприятия означает временное прекращение производства этой продукции. При этом компания работает не только с розничным рынком, но и поставляет ингредиенты промышленным заказчикам, поэтому последствия могут ощутить и другие производители пищевых продуктов.

"Кернел"

После ряда российских атак и повреждения своих производственных объектов о остановке всех маслоэкстракционных заводов объявил агрохолдинг Kernel – один из крупнейших производителей и экспортеров подсолнечного масла в Украине. Вместе с заводами Kernel приостановил и закупку семян масличных культур.

Агрохолдинг производит подсолнечное масло под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак". Также в его портфеле есть бренды QLIO, Le Blanc и Premi. Кроме масла, предприятия компании производят шрот и другую продукцию переработки масличных культур. Несмотря на остановку заводов, отгрузка готовой продукции из складских запасов продолжится.

Нежинский жиркомбинат

Также российские беспилотники атаковали Нежинский жиркомбинат в Черниговской области. В результате ударов предприятие понесло значительные повреждения имущества и производственной инфраструктуры и 10 ноября объявило об остановке работы.

Завод производит подсолнечное, соевое и рапсовое масла, соответствующие виды шрота, фосфатидный концентрат (лецитин) и топливные пеллеты из лузги подсолнечника. Значительная часть продукции предназначена для промышленных и кормовых предприятий, а также экспортируется.

До модернизации предприятие имело мощности для производства около 140 тыс. тонн масла и 120 тыс. тонн кормового шрота в год. Поэтому остановка завода означает потерю одного из каналов сбыта масличного сырья для аграриев и временное сокращение предложения продукции для промышленных покупателей.

Завод "Потоки"

Для защиты работников и создания условий для дальнейшей работы предприятия с 13 ноября остановился и завод "Потоки" в Днепре. Основное направление деятельности предприятия – переработка подсолнечника и поставки продукции для промышленных заказчиков, на нем производили:

наливное нерафинированное подсолнечное масло ;

; подсолнечный протеиновый концентрат "Проглот";

фосфатидный концентрат;

топливные пеллеты из шелухи.

О сроках возобновления производства и закупок сырья компания пообещала сообщить дополнительно.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на фоне обстрелов закупочные цены на подсолнечник в Украине упали до 15-16 тыс. грн/т. В то же время экспорт в Турцию и Болгарию осложняют пошлины.