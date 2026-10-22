В Украине могут закрыться до 20% ресторанов: какие новые требования должны выполнить заведения

В Украине до весны могут временно прекратить работу до 20% ресторанов из-за новых требований к укрытиям, которые вступят в силу для заведений с 4 декабря 2026 года. Ресторанам без надлежащим образом оборудованного безопасного пространства будет сложнее работать во время желтого уровня угрозы, а выполнение новых правил может потребовать значительных затрат на переоборудование помещений.

Об этом сообщила ресторанный эксперт Ольга Насонова в комментарии Delo.ua. По ее оценке, часть бизнеса может выбрать временное закрытие на зимний период вместо переоборудования помещений, которое требует значительных затрат.

Новые правила предусмотрены постановлением Кабинета министров №1092, которое вступило в силу 4 сентября 2026 года. Для предприятий установили трехмесячный переходный период – до 4 декабря. Согласно разъяснению Министерства экономики, бизнес может использовать не только полноценные защитные сооружения, но и надлежащим образом оборудованные безопасные пространства непосредственно в зданиях.

Почему ресторанам сложно обустроить укрытия

Главная проблема для части заведений – не только стоимость работ, но и конструктивные особенности помещений. Многие городские рестораны работают на первых этажах жилых домов, имеют большие окна или панорамные фасады. Внутреннее пространство часто разделено между кухней, мойкой, складскими зонами и залом для посетителей, поэтому найти место для безопасного пространства с необходимыми характеристиками бывает непросто.

По оценке Насоновой, в Украине лишь около 100-200 ресторанных помещений уже могут соответствовать необходимым требованиям. Эксперт подчеркивает, что обычная комната без окон или коридор не становятся укрытием автоматически, значение имеют конструкции, расположение помещения и его способность обеспечивать надлежащий уровень защиты.

"Монолитная стена – это сплошной бетон, а в ресторанах перегородки возводят из газоблока или гипсокартона, которые мгновенно осыпаются от взрывной волны", – объясняет Насонова. По ее словам, в уже построенных жилых домах возможности для масштабной перестройки ограничены. Устроить бетонное защитное сооружение на первом этаже или выкопать подвал под готовым фундаментом обычно невозможно без сложных строительных решений и соответствующих разрешений.

Больше возможностей у загородных ресторанных комплексов, владеющих собственным земельным участком. Там потенциально можно обустроить отдельное защитное сооружение, если это позволяют условия участка, проект и строительные нормы. Для заведений в плотной городской застройке такие решения часто недоступны.

В то же время отсутствие готового укрытия не означает, что любой ресторан обязательно должен закрыться. Предприятиям нужно оценить возможности конкретного помещения и определить, можно ли обустроить в нем безопасное пространство в соответствии с установленными требованиями.

Подвальные рестораны получают конкурентное преимущество

В относительно более выгодном положении оказались заведения, расположенные в подвальных помещениях. Их может быть проще приспособить к требованиям безопасности, хотя само расположение ниже уровня земли еще не гарантирует соответствия нормативам.

По оценке Насоновой, в Киеве и Днепре доля ресторанов в подвальных помещениях составляет около 15%, тогда как в Одессе – не более 5%. Подвалы, которые раньше могли уступать другим помещениям по привлекательности для ресторанного бизнеса, теперь получают дополнительное преимущество. В то же время найти свободное помещение в центре крупного города непросто, подвалы используют под бары, коворкинги и другие коммерческие проекты.

Как отмечает эксперт, часть ресторанных сетей активно развивает заведения именно в таких помещениях. Однако для бизнеса, который уже работает на первом этаже и не имеет доступа к подходящему подвалу, переезд может означать дополнительные расходы на аренду, ремонт и перенос оборудования.

Таким образом, новые требования могут влиять не только на решение о временном закрытии, но и на распределение спроса между разными типами заведений. Рестораны, которые могут обеспечить безопасное пространство, могут получить преимущество перед конкурентами, которым нужно искать другое помещение или инвестировать в переоборудование.

Рестораны работают под давлением растущих расходов

Новые требования вводят на фоне сложной ситуации в ресторанном секторе. Заведения вынуждены учитывать расходы на электроэнергию, генераторы, топливо, аренду и зарплаты сотрудникам. Дополнительные инвестиции в безопасность могут стать серьезной финансовой нагрузкой для предприятий, которые уже работают с более низкой посещаемостью.

По словам Насоновой, в октябре посещаемость киевских ресторанов сократилась на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таких условиях владельцам приходится пересматривать расходы и договариваться с арендодателями об изменении условий сотрудничества. Один из вариантов – временно прекратить работу, но сохранить помещение, оплачивая по договоренности только коммунальные услуги или сниженную арендную плату.

Отмечается, что это позволяет попробовать вернуться к работе весной, когда финансовая нагрузка может снизиться. Однако такой сценарий зависит от готовности арендодателя и финансовых возможностей самого бизнеса. Даже временный перерыв не гарантирует, что ресторан сможет возобновить работу: за время простоя предприятие может потерять часть клиентов, а расходы на содержание помещения останутся.

До весны работу могут приостановить до 20% заведений

По прогнозу Насоновой, из-за сочетания новых требований к безопасности и финансовых трудностей до весны могут временно закрыться до 20% заведений общественного питания. Часть владельцев будет рассматривать такое решение как способ пережить зиму, а не окончательно отказаться от бизнеса.

Эксперт упоминает о закрытии ряда заведений сетей "Сушия" и Pesto Cafe. По ее словам, владельцы "Пузатой Хаты" также ищут возможности сократить расходы. При этом эти примеры не означают, что все упомянутые сети полностью прекращают деятельность, речь идет об отдельных заведениях и поиске способов адаптироваться к условиям рынка.

Для ресторанного бизнеса ключевой датой станет 4 декабря 2026 года, когда завершится переходный период для выполнения новых требований. К этому времени предприятиям нужно определить, могут ли они оборудовать безопасное пространство, есть ли альтернативное помещение, а также оправданы ли расходы на продолжение работы зимой.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине из-за российских атак, разрушения предприятий и финансовых трудностей бизнеса начались сокращения персонала, количество вакансий в сентябре 2026 года сократилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы найти высокооплачиваемую работу может стать сложнее.