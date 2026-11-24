Кабмину придется переписать правила работы бизнеса при желтой тревоге: в Раде приняли решение

Украинскому бизнесу могут разрешить работать при желтой тревоге, даже если у него нет собственного укрытия. Ранее принятое запрещение Кабинет министров должен пересмотреть.

Соответствующее постановление №16207, инициированное сразу несколькими десятками народных депутатов, Верховная Рада поддержала 24 ноября 302 голосами (результаты поименного голосования – по ссылке). По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 194;

– 194; "Европейская солидарность" – 15;

– 15; "Батькивщина" – 12;

– 12; "Платформа за жизнь и мир" – 14;

– 14; "Доверие" – 15;

– 15; "Голос" – 14;

– 14; "За будущее" – 11;

– 11; "Восстановление Украины" – 11;

– 11; внефракционные – 16.

Нардепы обязали правительств... Источник: Ярослав Железняк Развернуть

Один из соавторов постановления народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") призвал правительство не превращать государство в источник стресса для бизнеса. Ключевые аспекты постановления – положения, согласно которым:

предприниматель сам решает, работать ему или нет во время желтой тревоги;

во время желтой тревоги; работник сам решает, прекращать ли работу и идти ли в укрытие;

единственная обязанность бизнеса – предупреждать о тревоге.

"Все фракции и группы выступали и заявляли о нереалистичности как требований, так и сроков в решении правительства. Сейчас, после голосования парламента, правительство обязано срочно пересмотреть свое решение", – подчеркнул Железняк.

Что предшествовало

4 сентября вступило в силу постановление Кабинета министров №1092, которое вводило трехмесячный переходный период для предприятий, у которых нет укрытий. Им разрешили продолжать деятельность в обычном режиме до 4 декабря, одновременно готовясь к выполнению новых требований безопасности, но позже этот срок продлили.

Прежде всего предприятия должны были определить, где именно работники и посетители смогут находиться во время опасности. Для этого могут использоваться уже имеющиеся защитные сооружения или специально оборудованные помещения. Согласно правительственным правилам, для обеспечения защиты людей могут использоваться:

защитные сооружения гражданской защиты;

постоянные или временные укрытия;

сооружения двойного назначения;

специально оборудованные безопасные пространства внутри зданий.

Среди ключевых нововведений – возможность использования так называемого безопасного пространства. Это наиболее защищенная зона внутри здания, которую обустраивают для пребывания работников и посетителей в случае опасности. Согласно правительственному определению, такое пространство должно обеспечивать защиту от побочного действия обычных средств поражения и избыточного давления взрыва.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине ввели переходный период для бизнеса со статусом критичности. Предприятиям дали время до 20 декабря, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами бронирования военнообязанных работников от мобилизации.