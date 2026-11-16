В Украине хотят изменить правила бронирования от мобилизации: что готовят для ОПК и энергетики

В Украине предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики планируют предоставить дополнительное время для адаптации к новым правилам бронирования военнообязанных. Они могут получить еще 31 день для снижения квоты бронирования со 100% до 95%.

Об этом говорится в разъяснении новых правил от Министерства экономики и окружающей среды. Там также объяснили, кто из работников не должен потерять бронь.

Что известно о переходном периоде

Переход на новые требования и новые лимиты должен пройти без угрозы для непрерывности производственных процессов. В частности, изменения не должны затронуть ключевых специалистов, которые непосредственно выполняют оборонные контракты или обеспечивают аварийно-восстановительные работы в энергетике.

Для компаний, у которых срок действия статуса критически важного предприятия истекает в ноябре или декабре 2026 года, предусмотрено автоматическое продление этого статуса до 1 февраля 2027 года. Это позволит бизнесу избежать пауз в работе во время пересмотра отраслевых критериев.

Новые правила "экономического" бронирования. Источник: Министерство экономики и окружающей среды

Что предшествовало

Базовый лимит в 95% был введен постановлением правительства №1328 от 23 октября 2026 года, которое также предусматривает создание специального Координационного центра по организации бронирования. В то же время документ оставляет возможность забронировать более 95% персонала по отдельному решению Минобороны или Минэнерго на основании рекомендаций этого центра.

Привести количество забронированных работников в соответствие с новой нормой предприятия должны были еще до 10 ноября. Если компания будет превышать установленный лимит более чем десять рабочих дней, это может стать законным основанием для полной отмены ее статуса критически важного предприятия.

Обновление критериев

По оценкам министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко, после пересмотра государственных требований примерно 10-15% украинских компаний могут потерять статус критически важных. Большинство обновленных критериев уже передано на согласование в Минюст, а остальные доработают в ближайшие недели.

При подтверждении или повторном получении статуса бизнесу придется не только соответствовать финансовым показателям, но и доказать, что его остановка нанесет ущерб обороноспособности, инфраструктуре или жизнеобеспечению населения. Кроме того, предприятие обязательно должно работать в одной из 13 определенных приоритетных сфер, среди которых:

ОПК;

энергетика;

транспорт;

ИТ;

медицина;

агросектор.

Компании, которые потеряют статус по старым основаниям, смогут подать документы повторно при наличии других актуальных критериев.