В Украине хотят переписать правила трудоустройства: для кого готовят изменения

В Украине хотят начать стимулировать работодателей официально трудоустраивать ветеранов и пересмотреть устаревшие требования к рабочим местам и охране труда. В то же время налоговые льготы или отмена ввозной пошлины для бизнеса сейчас невозможны.

Об этом заявил министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким. По его словам, более полумиллиона ветеранов не работают или работают "в тени".

Адаптация устаревших норм охраны труда

По словам Виталия Кима, действующие государственные стандарты и требования по охране труда создают искусственные барьеры для найма ветеранов на отдельные должности. "Мы должны это упростить. Мы должны это адаптировать к современным условиям, чтобы бизнес мог взять на работу", – сказал Ким.

В качестве примера министр привел профессию экскаваторщика. Ветераны обладают необходимыми навыками для работы с тяжелой техникой, однако регуляторные требования нередко делают невозможным их официальное трудоустройство. Правительство планирует упростить и адаптировать эти нормы к современным реалиям, чтобы расширить возможности для бизнеса.

Вывод рынка труда из тени и финансовая мотивация

По данным Министерства по делам ветеранов, сейчас в Украине около 330 тысяч ветеранов официально не трудоустроены. При этом примерно 220 тысяч из них фактически работают "в тени" и не платят налоги.

"Что касается экономических стимулов и компенсаций для бизнеса, это обязательно нужно делать, чтобы стимулировать экономическую активность бизнеса, в том числе ветеранов", – сказал министр.

Введение экономических стимулов должно сделать официальное трудоустройство и ведение бизнеса (в частности, в статусе ФЛП) выгодными для обеих сторон. Легализация занятости обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет, которые будут направлять на социальные программы для ветеранов – в частности, на обеспечение жильем и выплату единовременной денежной помощи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с ноября 2026 года в Украине пересматривают правила бронирования военнообязанных: стандартная квота остается на уровне 50%, для предприятий ОПК и энергетики предусмотрен лимит до 95%, а для отдельных предприятий ЖКХ – до 75%. Забронировать больше работников можно будет по согласованию через Координационный центр, однако руководителям предприятий с двумя или более подтвержденными нарушениями правил воинского учета в течение года или административной ответственностью за такие нарушения могут отказать в рассмотрении заявки на увеличение квоты.