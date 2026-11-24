В Украине хотят переписать налоги для ФОПов: закон уже в Раде

В Украине предлагают ввести обязательную регистрацию плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц – предпринимателей (ФОПов) и компаний на упрощенной системе налогообложения, если их годовой оборот превысит 85 тыс. евро. Новые правила могут заработать с 1 января 2028 года, однако документ пока проходит согласование и еще может измениться.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, соответствующие документы, датированные 21 ноября 2026 года, в парламентский комитет передал Минфин.

Кого из ФОПов обяжут платить НДС

Согласно предложению Минфина, с 1 января 2028 года предприниматели и компании, работающие на едином налоге, должны будут зарегистрироваться плательщиками НДС, если их оборот превысит установленный порог.

Его предлагают установить на уровне 85 тыс. евро (примерно 4,21 млн грн по актуальному курсу). Пороговую сумму в гривнах ежегодно будут рассчитывать по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 января.

При этом изменения коснутся не только плательщиков единого налога. Для других категорий налогоплательщиков порог обязательной регистрации плательщиком НДС также хотят повысить – с нынешнего 1 млн грн до 85 тыс. евро.

Исключение предусмотрено только для электронных резидентов.

Сколько налогов придется платить ФОПам

Для предпринимателей третьей группы единого налога предусмотрены два варианта налогообложения в зависимости от годового оборота:

если доход не превышает 85 тыс. евро – остается действующая ставка 5% от дохода ;

; если предприниматель превышает этот порог – он будет платить 3% единого налога и 20% НДС.

Таким образом, для части предпринимателей налоговая нагрузка может вырасти. Особенно это касается тех, кто продает товары или предоставляет услуги непосредственно населению: переложить полную сумму НДС на покупателей может быть сложно, поэтому часть дополнительных расходов бизнес рискует покрывать за свой счет, уменьшая прибыль.

Как налоговая будет переводить ФОПов на НДС

По предложению Минфина, предпринимателям не придется самостоятельно подавать заявления для регистрации плательщиками НДС. Налоговая служба должна сделать это автоматически с 1 января 2028 года, используя отчетность за 2026-2027 годы.

Если по итогам 2027 года выяснится, что оборот предпринимателя не превысил установленный порог, регистрацию плательщиком НДС автоматически отменят. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период:

в первом квартале 2028 года предприниматели не должны будут начислять НДС, составлять налоговые накладные и подавать соответствующую отчетность;

первый отчетный период – второй квартал 2028 года;

за первые пять нарушений в течение 2028 года предлагают установить символический штраф в размере 1 грн.

Какие риски новые правила создадут для малого бизнеса

Предпринимателям, работающим с конечными потребителями, будет сложно полностью переложить дополнительные 20% на покупателей. В таком случае налог фактически будет снижать рентабельность бизнеса.

Ограничение на учет входного НДС – то есть налога, уплаченного при закупке товаров и услуг. По словам депутата, в первом квартале 2028 года его можно будет учесть только в пределах суммы, которая равна 20% от четверти дохода за 2027 год .

. В переходных положениях документа не предусмотрен четкий механизм для остатков товаров, которые предприниматели приобрели до введения новых правил без НДС. Поэтому при их продаже после перехода на новую систему предпринимателям придется начислять НДС.

Регистрация плательщиком НДС будет означать дополнительную отчетность, ведение реестра налоговых накладных и риск блокировки таких накладных . Поэтому многим ФОПам может понадобиться бухгалтерское сопровождение, что также увеличит расходы.

. Поэтому многим ФОПам может понадобиться бухгалтерское сопровождение, что также увеличит расходы. Бизнес может начать искусственно разделять деятельность между несколькими предпринимателями, чтобы не превышать установленный порог оборота.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ФОПы первой или второй группы могут продолжать накапливать налоговый долг даже после переезда за границу и прекращения деятельности, поскольку отсутствие дохода автоматически не освобождает от фиксированных платежей. Если бизнес больше не нужен, его можно закрыть дистанционно через Дію, но уже начисленные налоги, взносы, штрафы и пеня после прекращения регистрации не исчезают.