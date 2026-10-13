В одном доме есть свет, а в другом нет: как будут действовать графики отключений в 2026 году

В Украине свет могут отключать даже в теплую погоду из-за последствий российских атак на электростанции и электросети, а аварийные ограничения вводятся без предупреждения по команде "Укрэнерго", поэтому обычные почасовые графики в это время не действуют. Точное время восстановления электроснабжения зависит от состояния энергосистемы и сложности ремонтных работ, а после возобновления подачи украинцам рекомендуют включать мощные электроприборы постепенно, чтобы избежать перегрузки сетей и новых аварий.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. Обычно осенью потребление электроэнергии ниже, чем зимой, когда украинцы активно используют электрическое отопление и обогреватели. Однако даже при благоприятных погодных условиях энергосистема может работать с ограничениями.

В Минэнерго пояснили, что главная причина нынешних отключений заключается не только в объемах потребления, но и в повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Россия уже пятый год подряд целенаправленно атакует украинскую энергосистему.

Под ударами оказываются электростанции, производящие электроэнергию, магистральные сети "Укрэнерго", обеспечивающие ее передачу между регионами, а также распределительные сети облэнерго, через которые электричество поступает непосредственно к потребителям. С сентября 2026 года российские войска усилили атаки на энергетическую инфраструктуру.

По информации Минэнерго, противник пытается одновременно поражать различные типы объектов, чтобы нарушить как производство электроэнергии, так и ее передачу населению и предприятиям. В результате возникают ситуации, когда электроэнергия в энергосистеме есть, однако доставить ее в определенный регион в необходимом объеме невозможно из-за повреждений сетей.

Именно поэтому отключения могут применяться даже тогда, когда на улице тепло, а общее потребление электроэнергии не достигает зимних максимумов. Например, если электростанция продолжает вырабатывать электричество, но высоковольтная подстанция, через которую его передают в другую область, повреждена, возможности электроснабжения соответствующего региона могут быть ограничены.

Почему свет отключают не по графику и без предупреждения

Одна из самых распространенных ситуаций, с которой сталкиваются украинцы, – отсутствие электроэнергии в часы, когда согласно обнародованному графику она должна быть. В Минэнерго пояснили, что в первую очередь необходимо проверить, не введены ли в регионе аварийные отключения.

Дело в том, что почасовые графики и аварийные ограничения имеют разное назначение. Почасовые графики предусматривают заранее определенные периоды ограничения электроснабжения для различных групп потребителей. Аварийные отключения же применяются в экстренном порядке, когда необходимо предотвратить перегрузку оборудования или дальнейшее развитие аварии.

Во время аварийных отключений обычные почасовые графики не действуют. Поэтому свет могут отключить даже в тот период, когда по плану электроснабжение должно было быть бесперебойным. Если аварийных отключений в регионе нет, но свет не появился в указанное в графике время, это не обязательно свидетельствует о новой аварии.

По объяснению Минэнерго, энергетикам требуется определенное время для переключения между группами потребителей. Обычно этот процесс занимает от 10 до 30 минут. То есть если график предусматривает возобновление электроснабжения в 16:00, фактически свет может появиться несколько позже из-за технических переключений.

Если же после этого электроэнергии по-прежнему нет, причиной может быть локальное повреждение сети. В таком случае стоит обратиться в свое облэнерго для уточнения ситуации.

Кто решает, когда вводить аварийные отключения

Решение о применении аварийных отключений принимают диспетчеры "Укрэнерго", которые контролируют работу объединенной энергосистемы Украины. В Министерстве энергетики подчеркивают, что аварийные отключения – это не произвольное ограничение электроснабжения, а специальная мера, необходимая для предотвращения более серьезных технологических аварий.

Если в результате российских обстрелов повреждаются электростанции, объемы доступной генерации могут сокращаться. Если же удары приходятся на высоковольтные подстанции или линии электропередачи, возникают ограничения в возможностях передачи электроэнергии между регионами.

Отдельную проблему представляют повреждения распределительных сетей облэнерго. В таких случаях без электроснабжения могут оставаться отдельные районы, населенные пункты или группы домов.

Все эти обстоятельства могут привести к опасным режимам работы энергосистемы, в частности к перегрузке оборудования. Чтобы предотвратить дальнейшие аварии, диспетчеры "Укрэнерго" могут принять решение о срочном ограничении потребления.

После получения соответствующей команды облэнерго должны выполнить ее немедленно. Именно поэтому предупредить потребителей о таких отключениях заранее не всегда возможно. В Минэнерго подчеркивают, что аварийные ограничения носят временный характер. Как только удается стабилизировать работу энергосистемы, их отменяют.

Почему в соседнем доме есть свет, а в вашем нет

Еще один распространенный вопрос касается ситуаций, когда в одном доме есть электричество, а в соседнем его нет. В Министерстве энергетики пояснили, что причина может заключаться в том, что дома относятся к разным группам отключений.

Даже здания, расположенные рядом, не обязательно подключены к одним и тем же участкам электросети. Соответственно, они могут относиться к разным очередям или группам, для которых предусмотрены разные периоды ограничения электроснабжения. Поэтому ситуация, когда в соседнем доме горит свет, а в другом нет, не обязательно означает нарушение графика.

Чтобы выяснить причину, необходимо найти свой адрес на официальном сайте или в приложении соответствующего облэнерго и уточнить группу отключений. В то же время во время аварийных ограничений обычные почасовые графики временно теряют силу. Из-за этого фактическое время отключения может не соответствовать ранее опубликованному расписанию.

После восстановления электроснабжения нельзя включать все электроприборы одновременно

В Минэнерго также обратили внимание на поведение потребителей после возобновления электроснабжения. После длительного отключения многие украинцы пытаются одновременно зарядить устройства, нагреть воду, постирать вещи или обогреть помещение.

Однако одновременное включение большого количества мощных электроприборов может создавать дополнительную нагрузку на сеть. Больше всего электроэнергии обычно потребляют бойлеры, электрочайники, электрообогреватели, стиральные машины и другое мощное оборудование.

Когда после восстановления электроснабжения большое количество домохозяйств одновременно включает такие приборы, потребление резко возрастает. Отмечается, что это может привести к перегрузке оборудования, особенно если электросеть уже работает в сложных условиях после повреждений или ремонтов.

В результате существует риск новых аварий и повторного отключения электроэнергии у потребителей. Именно поэтому в Минэнерго рекомендуют после восстановления электроснабжения включать мощные электроприборы постепенно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия в последние недели сосредоточила удары по ключевым энергетическим подстанциям, через которые электроэнергия с атомных электростанций передается в Киев, центральные и восточные регионы Украины, что создает риски перебоев с электричеством сразу в нескольких областях. Киев постепенно восстанавливает собственную генерацию, однако часть критически важного оборудования магистральных подстанций до сих пор остается недостаточно защищенной.