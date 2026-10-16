В Госгеонедра помогают Злочевским? Как семья министра времен Януковича может получить газовое месторождение в Украине

Ситуация вокруг Стинавского нефтегазового месторождения во Львовской области свидетельствует о наличии немалого числа уязвимостей в сфере государственного управления недрами. После того как государство окончательно аннулировало специальное разрешение скандальной компании "Бориславская нефтяная компания" (БНК), находившейся под санкциями, на добычу начала претендовать государственная " Укрнафта". Однако этот процесс столкнулся с бюрократическими и юридическими препятствиями. Главный риск заключается в том, что из-за особенностей оформления документов Госгеонедрами добываемые месторождения могут опосредованно оказаться под контролем структур, связанных с семьей бывшего министра экологии времен Януковича Николая Злочевского.

При этом именно в интересах семьи Злочевского открытый аукцион, о котором просила государственная "Укрнафта", так и не был проведен. О том, как семья Злочевского пытается захватить месторождение, читайте в материале OBOZ.UA.

Хронология событий и приостановка добычи

Еще летом 2026 года санкции коснулись ООО "СП "Бориславская нефтяная компания" (БНК), которая непосредственно разрабатывала Стинавское нефтегазовое месторождение. Реакция государственных органов была быстрой: 18 августа Госгеонедра приостановило действие спецразрешения № 1211, а уже 18 сентября приказом № 449 аннулировало его окончательно. Добыча на объекте остановилась.

Для государственного сектора это месторождение имело стратегическое значение. Разрешение охватывало добычу нефти и газа в интервале глубин 2800–3600 метров. Только в первом полугодии 2026 года БНК ежедневно добывала в среднем около 43 тонн нефти и 68 тысяч кубометров газа, обеспечивая стабильные поступления в бюджеты всех уровней в размере более 1,5 млн грн ежедневно. После аннулирования разрешения "Укрнафта" попыталась перехватить инициативу, подав 21 сентября 2026 года заявление о выставлении Стинавского участка на открытые электронные торги.

Однако 28 августа ГНПП "Геоинформ Украины", которое рассматривало заявление по поручению Госгеонедр от 25 сентября, вернуло его "Укрнафте" по двум основаниям.

утвержденный контур Стинавского месторождения частично выходит за пределы участка, предложенного государственной компанией;

Заявленный объект пересекается с границами действующего спецразрешения № 5398 на соседнее Семигиновское месторождение, принадлежащее ООО "Пари Нафтогаз". И это — самое важное.

Согласно данным аналитической системы YouControl,владелицами ООО "Пари Нафтогаз" являются Анна и Карина Злочевские, дочери Николая Злочевского. Сама компания исторически фигурировала среди активов Burisma Holdings. Напомним, в 2023 году Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины Николая Злочевского по делу о подкупе руководства НАБУ и САП, после чего его бизнес в Украине был формально переоформлен на дочерей. И Злочевский продолжает зарабатывать.

Глубинный парадокс: разные залежи или риск блокировки?

Ключевая правовая коллизия заключается в интервалах залегания полезных ископаемых. Стинавское месторождение разрабатывалось на глубине 2800–3600 метров. В то же время протокол ГКЗ № 4167 от 23 ноября 2017 года четко определяет залежи соседнего Семигиновского месторождения (ООО "Пари Нафтогаз") в интервале 3605–4540 метров.

То есть с геолого-технической точки зрения интервалы не пересекаются по глубине, хотя на поверхности их контуры частично совпадают. Однако в письме "Геоинформа" отмечается, что разрешение "Пари Нафтогаз" якобы "не имеет ограничений по глубине использования". Важно, что последнюю редакцию бланка этого спецразрешения оформили в июле 2022 года, когда Госгеонедрами руководил Роман Опимах.

Если профильное ведомство не урегулирует вопрос четкого разграничения глубин, структура Злочевского может использовать новый протокол ДКЗ для распространения своих прав на более верхние пласты. В таком случае права "Пари Нафтогаз" потенциально охватят интервал Стинавского месторождения, заблокировав доступ туда другим игрокам.

Справочно: ООО "Пари Нафтогаз" — украинская добывающая компания, специализирующаяся на разработке нефтегазовых месторождений, в частности на западе Украины. По данным аналитических реестров, основными владелицами предприятия являются Анна и Карина Злочевские — дочери Николая Злочевского. Компания входит в орбиту бизнес-активов группы Burisma Holdings, которую бизнесмен оформлял на семью после закрытия антикоррупционных дел. Наиболее известным активом предприятия является специальное разрешение № 5398 на геологическое изучение и добычу углеводородов на Семигиновском месторождении во Львовской области. Согласно протоколам ГКЗ, залежи компании определены в интервале глубин 3605–4540 метров.

Описанная ситуация создает опасный прецедент для всей отрасли. Возникает вопрос государственного масштаба: может ли отсутствие четких глубинных ограничений в бланке одного спецразрешения, выданного Госгеонедрами, блокировать законную передачу соседнего участка на прозрачный аукцион? Официальное правовое обоснование Госгеонедр и анализ полного текста письма "Геоинформа" должны дать ответ на вопрос, сможет ли государство защитить свои экономические интересы, или же недостатки в оформлении документов сыграют на руку частным бенефициарам из бывшего политического лагеря.

Тем временем "Укрнафта" во второй раз обратилась с предложением провести открытый аукцион. Чем закончится эта попытка, станет известно уже в ближайшее время.