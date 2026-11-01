"Укрзалізниця" изменила маршруты некоторых поездов после обстрелов Россией Днепра и Харькова

После российских обстрелов движение пассажирских поездов в Днепр и Харьков и из них сохраняется. Там, где это возможно, курсируют прямые рейсы; также организованы пересадки и доставка людей электропоездами.

О ситуации вечером 31 октября в эфире "Єдиних новин" рассказал глава правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский. Подробные данные о конкретном рейсе стоит искать в приложении и на официальных ресурсах УЗ.

Как железнодорожники организовали пассажирские перевозки

Перцовский отметил, что Днепр и Харьков – это два вокзала и два железнодорожных узла, подвергшихся вражеским атакам в последние дни. "В обоих случаях движение сохраняется", – подчеркнул он.

"Сейчас дни, когда после школьных каникул возвращаются многие детские группы. Поэтому для нас принципиально важно вернуть всех, кто поехал по железной дороге в Карпаты, во Львов, в Киев, в другие города. Из этих городов отправляются поезда", – сказал глава правления УЗ.

Что касается львовского направления, то "Укрзалізниця" предусмотрела несколько маршрутов с пересадками, "чтобы люди не ждали слишком долго".

"На соответствующих станциях их встречают дизель-поезда и электрички. Все они получили Push-уведомления, а информация также есть на всех наших официальных ресурсах", – отметил Перцовский.

Он сообщил, что компания буквально несколько дней назад приняла с завода новые вагоны. По состоянию на 31 октября они уже были задействованы на рейсах в сторону Днепра. "Будут также задействованы наши региональные поезда, чтобы подвозить пассажиров. На нескольких направлениях будет одна или две пересадки", – предупредил Перцовский.

Железнодорожники стараются максимально помочь людям. "На вокзалах, где будут пересадки, задействовано много дополнительных сотрудников, которые помогут и с вещами, и всем пассажирам, которые в этом нуждаются", – заверил глава правления.

Кроме того, с УЗ сотрудничает некоммерческая организация World Central Kitchen. "Поэтому обязательно всех накормим, предоставим воду, дадим снеки, чтобы люди получили необходимую поддержку", – сказал представитель "Укрзалізниці".

"Поезда из Днепра и Харькова тоже будут отправляться. Некоторые напрямую, некоторые будут с пересадками... Для каждого направления смоделировали и организовали оптимальный маршрут, чтобы задержки были как можно короче", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– "Укрзалізниця" пересмотрит протоколы безопасности после российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре, в результате которого погибли и получили ранения гражданские пассажиры. В компании заявили, что перед атакой на вокзале и станции объявляли воздушную тревогу, а после выявления повышенной опасности начали эвакуационные мероприятия.

– Платформу Днепровского вокзала оккупанты атаковали 29 октября. Там находились люди и поезд № 866 Днепр – Запорожье. Известно о 14 раненых и 14 погибших.