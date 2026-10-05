"Укрзалізниці" не хватает вагонов: сколько ежегодно "списывают" из-за изношенности и почему возник дефицит

"Укрзалізниця" испытывает дефицит пассажирских вагонов. Так, ежегодно из эксплуатации выбывает до 100 штук – в частности, по причине окончания срока эксплуатации. Пополнение же вагонного парка происходит куда медленнее: в частности, в 2024-2025 годов в эксплуатацию в составе поездов были введены 66 новых штук отечественного производства, а с начала 2026 года и по 29 сентября – еще 32.

Об этом OBOZ.UA рассказали в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Часть подвижного состава также уничтожается или выводится из строя из-за повреждений, в результате вражеских обстрелов.

Средний возраст пассажирских вагонов "Укрзалізниці" составляет 35,4 года.

При этом в целом пассажирский подвижной состав изношен на 74,2%.

"С начала 2026 года (по 29 сентября. – Ред.) уже получены и введены в эксплуатацию 32 новых пассажирских вагона отечественного производства из 100, которые были заказаны по результатам закупок, проведенных в 2025 году. До конца года ожидается получение еще 28 новых вагонов. Остальные – в 2027 году", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в 2027 году планируется продолжить закупки вагонов. Ожидается, что их количество составит 100 единиц.

В то же время, констатировали в "Укрзалізниці", спрос на пассажирские перевозки превышает возможности компании. Для чего, собственно, перевозчик систематически и заказывает новые вагоны.

"Закупка пассажирских вагонов осуществляется за счет средств государственного бюджета... Обновление подвижного состава имеет решающее значение на фоне регулярных обстрелов, выбытия вагонов и нехватки мест", – резюмировали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, с 15 сентября же "Укрзалізниця" перевела пригородные поезда на шестизональную систему тарифов: от 30 грн за поездки до 50 км до 150 грн за расстояния свыше 250 км. Новая модель должна частично сократить убытки от пригородных перевозок и помочь сохранить действующие маршруты и остановки, а первыми на нее переходят Киевская, Черниговская и Житомирская области.