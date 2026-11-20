"Укрпочта" начнет доставлять посылки за 1 гривну: кто получит скидку

Украинские ветераны и ветеранки получат дополнительные льготы при обслуживании в "Укрпоште". Они смогут отправлять посылки из прифронтовых регионов и в них за 1 гривну, а также получат существенные скидки на отправления по Украине и за границу.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский. Он отметил, что особые условия предлагают в рамках программы "Захист+", которая позволяет ветеранам и участникам боевых действий экономить на почтовых услугах и лекарствах.

Какие льготы получат ветераны на "Укрпоште"

Доставка по Украине – -25% (три промокода в месяц)

Международные отправления – -25% (три в месяц).

Отправка посылки в прифронтовые области или из них (Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Днепропетровская) по тарифу "Приоритетный" – 1 гривна (при условии оформления онлайн, в отделении – 6 грн).

Покупка лекарств и товаров для здоровья в Укрпошта.Аптека – -35% (только при покупке онлайн и не более трех в месяц).

Как воспользоваться?

Авторизуйтесь в приложении "Захист+".

Сгенерируйте штрихкод.

Покажите его оператору в отделении "Укрпошти".

Почтовые отделения массово закрываются

Обстоятельства безопасности, связанные с последствиями войны, существенно влияют на работу "Укрпошты" – из-за этого компания вынуждена менять организацию работы, в частности в прифронтовых регионах и на территориях, где существует угроза обстрелов. Так, с начала 2022 года по 1 июля 2026 года из-за факторов безопасности прекратили работу или изменили режим обслуживания 1070 почтовых объектов.

Война действительно может быть объективной причиной изменения работы почтовой сети. Однако омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркивает, что важно не только объяснить, почему то или иное отделение больше не работает, но и определить, как после этого люди будут получать необходимые услуги.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 29 сентября "Укрпошта" разрешила через приложение "Укрпошта 2.0" оплачивать посылки, наложенный платеж и таможенные платежи за международные отправления, а также управлять переадресацией, получателем и сроком хранения. В течение всего октября переадресация будет бесплатной даже для посылок, которые уже прибыли в отделение, а стандартный бесплатный срок хранения остается на уровне 7 дней в городах и 14 дней в селах.