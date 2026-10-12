Ukrnafta совместно с клиентами сети собрала 22 млн грн на НРК для Третьего армейского корпуса

Собрано 22 миллиона гривен на наземные роботизированные комплексы для Третьего армейского корпуса. Сбор средств UKRNAFTA совместно с клиентами проходил с 1 июля по 9 октября 2026 года. С каждой единицы определенных товаров, приобретенных на АЗС, 1 гривна направлялась на покупку роботизированных комплексов для 3 АК.

Наземные роботизированные комплексы уже стали важной частью современной армии. Они помогают эвакуировать раненых, доставлять боекомплект и провиант на передовые позиции, а также дистанционно поражать противника. Их главная задача – выполнять опасную работу вместо военных, снижая риски для жизни и здоровья наших защитников.

"Поддержка Сил обороны остается одним из высших приоритетов UKRNAFTA. Этот сбор объединил возможности крупнейшей сети АЗС Украины и ежедневный вклад десятков тысяч наших клиентов. Благодаря этому Третий армейский корпус получит современные комплексы, которые помогут выполнять боевые задачи и сохранять жизни военных. 3-й АК – один из лидеров интеграции роботизированных систем в армии, поэтому эта техника будет быстро и эффективно применена там, где она больше всего нужна", – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Война меняется очень быстро, и нам нужны технологии, которые дают больше возможностей на поле боя. НРК уже показали свою эффективность во время операции "Вивальди", и новые комплексы точно будут использованы в третьем сезоне операции. Благодарим UKRNAFTA и всех, кто присоединился к сбору средств и системно укрепляет "Тройку", – председатель штабного фонда Олег Петренко.

С момента перехода под управление государства в конце 2022 года "Укрнафта" систематически поддерживает Силы обороны Украины. Компания направила на помощь более 3 млрд грн. На эти средства закуплены бронетехника, вооружение, беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, а также другое необходимое защитникам оборудование.

Благодарим каждого, кто присоединился. Вместе мы превращаем обычные покупки в технологии, которые работают на передовой и помогают спасать жизни.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Она добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗС, насчитывающей 663 заправки на всей территории Украины, и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗС сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", которые реализуются юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.