Украинцам с картами этого банка обновили тарифы по картам: сколько придется платить уже с 10 декабря
Клиентам этого банка обновил...
Источник: Ощадбанк
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Государственный Ощадбанк объявил об изменеиях сразу ряда карточных тарифов для своих клиентов. В частности, банк введет комиссию за операции, связанные с игорным бизнесом, а также введет оплату за доставку своих карт по почте – к примеру, получить по почте карту "Ощада" в Украине будет стоить 80 грн. Нововведения вступят в силу с 10 декабря.
Об этом сообщили в самом Ощадбанке. Там отметили:
- Прежде всего, банк намерен изменить тарифы на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт.
- Новые условия будут касаться платеже, связанных с игорным бизнесом: расчетов с букмекерскими компаниями, операций в казино и других игорных заведениях, в частности в интернете, а также покупки лотерейных билетов.
При этом комиссия для каждой операции будет своя. К примеру:
- Для операций в Украине.
При использовании собственных средств – 1% от суммы. При использовании кредитных средств комиссия взиматься не будет.
- Для операций за границей.
При использовании собственных средств – 2% от суммы. При использовании кредитных средств комиссия взиматься не будет.
Получтить карту банка можно по почте
Параллельно Ощадбанк запускает доставку мгновенных карт через сеть почтового оператора. Для этого были внесены изменения в тарифные пакеты:
- MORE.
- "Мой счет".
- "Моя карта".
- "Зарплатный".
Стоимость доставки будет зависеть от региона. Так:
- по Украине – 80 грн;
- в страны, где работает сеть почтового оператора, – 500 грн;
- в другие страны – 1 000 грн.
"Изменения в тарифы вступают в силу 10 декабря 2026 года... До 30.06.2027 доставка бесплатная", – рассказали в банке.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября. Впрочем, затронет оно не всех.
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