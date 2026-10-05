Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: к чему "готовятся" АЗС

За выходные на украинских АЗС не произошло изменений стоимости бензина А-95. Так, в понедельник, 5 октября он стоит в среднем 89,25 грн – как и в пятницу, 2 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают: на текущей неделе (заканчивается 11 октября) глобальных изменений в стоимости топлива не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: одним из главных факторов, повлиявших на ситуацию, стало "развертывание стратегических резервов нефти".

"Кроме этого, важным фактором является постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив. Так что рынок ожидает стабилизации и смотрит в сторону снижения цен", – объяснили аналитики.

За выходные на украинских АЗ... Источник: "Минфин" Развернуть

В то же время, отметили они, для существенного снижения котировок бензина потребуется еще несколько недель. Кроме того, не исключается, что отдельные события могут спровоцировать разворот цен – и они начнут расти. Среди таких аналитики выделяют возможные:

очередную эскалацию войны на Ближнем Востоке.

ураганы в Атлантике.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 83-94,9 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС Azimut.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня. Источник: "Минфин"

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.