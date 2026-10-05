Украинцам будут раздавать "домики в селах": кто сможет получить жилье практически даром

В Украине общины в рамках пилотной программы могут получать до 500 тыс. грн на приобретение жилого дома для ВПЛ; недвижимость останется в собственности общины, а переселенцы будут пользоваться ею без уплаты арендной платы, оплачивая коммунальные услуги. Отдельно перед зимой предусмотрена единовременная помощь для уязвимых домохозяйств на прифронтовых территориях — заявку нужно подать до 30 октября, а средства должны поступить до 30 ноября.

Об этом рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в комментарии "Киев24". Она отметила, что государство ищет различные варианты решения жилищной проблемы ВПЛ, ведь воспользоваться ипотекой или компенсацией за уничтоженное имущество могут далеко не все переселенцы.

В то же время перед зимой государство уделяет особое внимание поддержке жителей прифронтовых территорий. В приоритете — социально уязвимые категории населения, в частности многодетные семьи, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Дом до 500 тыс. грн для ВПЛ: как будет работать программа

Одним из новых механизмов стала пилотная программа социального жилья для ВПЛ, известная как "Домик в селе". Ее идея заключается в том, чтобы использовать пустующие частные дома в общинах, где есть необходимая инфраструктура и возможности для жизни и трудоустройства переселенцев.

По словам Шуляк, если внутренне перемещенное лицо готово проживать в сельской местности, оно может обратиться в общину. Далее местные власти оформляют соответствующий запрос, а государство выделяет средства на приобретение жилья. Стоимость одного такого дома не должна превышать 500 тыс. грн.

Однако важная особенность программы заключается в том, что деньги не будут выдаваться непосредственно переселенцу, а приобретенная недвижимость не станет его частной собственностью. "Этот домик будет оставаться в собственности общины, учитывая, что за него заплатило государство. И этот домик местные власти могут предоставлять внутренне перемещенным лицам для того, чтобы они не платили, кроме коммунальных услуг, ничего", — пояснила Шуляк.

Платить нужно будет только за коммунальные услуги

Механизм рассчитан прежде всего на тех переселенцев, которые не имеют возможности самостоятельно приобрести или арендовать жилье. ВПЛ смогут пользоваться домом до момента решения собственного жилищного вопроса. Согласно ранее озвученным условиям пилотного проекта, договор о бесплатном пользовании может заключаться на срок до трех лет с возможностью продления по соглашению сторон.

В течение этого периода человек или семья не будут платить общине арендную плату. Расходы на коммунальные услуги будут возлагаться на жильцов. Если же семья впоследствии получит другое жилье, приобретет его самостоятельно или воспользуется другим государственным механизмом обеспечения жильем, основания для дальнейшего бесплатного проживания могут исчезнуть.

На первом этапе передавать такие дома в частную собственность переселенцам не планируется. Ранее Шуляк отмечала, что возможность введения соответствующего механизма в будущем не исключается, однако пока речь идет именно о социальном жилье.

Кто из ВПЛ сможет претендовать на дом

Программа рассчитана не на всех переселенцев без исключения. Согласно ранее представленным условиям, потенциальный участник не должен иметь собственного жилья на подконтрольной Украине территории.

Также будет учитываться, получал ли человек другую жилищную поддержку от государства. В частности, речь идет о компенсации за уничтоженное жилье и жилищные ваучеры. Приоритет при распределении социального жилья планируется отдавать наиболее уязвимым категориям. Среди них:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

пожилые люди;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица, ранее имевшие соответствующий статус, определенные условиями программы.

При этом недостаточно просто найти дешевый дом в селе. Перед приобретением недвижимость должна пройти проверку, чтобы переселенцев не заселяли в непригодные для жизни здания.

Община должна найти жилье и доказать, что там можно нормально жить

Одним из принципов программы является то, что решения в значительной степени принимаются на уровне общины. Местные власти анализируют имеющийся жилой фонд, ищут свободные частные дома и определяют, сколько объектов реально можно приобрести и использовать для расселения ВПЛ.

Сам дом должен быть пригодным для проживания. Перед покупкой его должна осмотреть специальная комиссия. Помимо состояния недвижимости, важное значение имеет и то, что находится поблизости. В общине должны быть доступны базовые услуги и инфраструктура — медицина, транспорт, учебные заведения, а также возможности для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что желание присоединиться к пилотному проекту выразили 25 общин, однако первичный отбор прошли лишь пять. На реализацию соответствующего направления в бюджете на 2026 год было предусмотрено 1 млрд грн.

Почему государство взялось именно за пустующие дома в селах

Одновременно в Украине существуют две проблемы. В общинах, принявших значительное количество переселенцев, резко возросла потребность в доступном жилье, тогда как в части сельских населенных пунктов имеются пустующие дома.

В некоторых общинах Винницкой и Хмельницкой областей, согласно ранее обнародованной информации, количество ВПЛ составляет около 25–30 % от численности местного населения. Это создает дополнительную нагрузку не только на жилой фонд, но и на школы, медицинские учреждения, транспорт и другую местную инфраструктуру.

Программа "Домик в селе" призвана частично совместить эти две реальности: государство финансирует приобретение уже существующего жилья, община получает его в собственность, а переселенец — возможность проживать без затрат на аренду. В то же время сам факт наличия дешевого пустующего дома еще не делает его подходящим для программы.

Для ВПЛ действуют и другие механизмы обеспечения жильем

Шуляк подчеркнула, что "Домик в селе" — лишь одно из направлений поддержки. Потребности переселенцев очень различаются: одни имеют стабильную работу и могут обслуживать кредит, другие потеряли жилье и ожидают компенсации, а часть людей не имеет достаточного дохода даже для аренды.

Для экономически активных граждан действуют программы доступного кредитования жилья. Отдельно работает "еВосстановление" для владельцев поврежденной и уничтоженной в результате войны недвижимости.

Еще одно направление помощи касается не только ВПЛ, но и домохозяйств, остающихся в прифронтовых районах. По словам Шуляк, приоритет здесь также отдается социально уязвимым гражданам – многодетным семьям, пожилым людям, лицам с инвалидностью и другим уязвимым категориям населения.

Помощь должна быть направлена в первую очередь на перезимовку и обеспечение отопления жилья. "Заявку на единовременную зимнюю помощь нужно подать до 30 октября, а до 30 ноября средства должны поступить на счет семьи. Их можно будет использовать для обеспечения отопления жилья", – отметила народный депутат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на западе Украины резко сократилось предложение жилья, в Ужгороде свободных квартир практически нет, в Ивано-Франковске на один вариант претендуют до 25–30 человек, а во Львове самое дешевое жилье раскупают быстрее всего. Если зимой из-за ситуации с безопасностью и энергетического кризиса начнётся новая волна переездов, дефицит может усугубиться, а цены – снова пойти вверх.