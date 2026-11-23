Украинцам прогнозируют новое снижение цен на топливо: сколько будет стоить бензин на АЗС

В Украине после девяти месяцев непрерывного подорожания топливо начало дешеветь, с начала ноября бензин на отдельных АЗС сбросил в цене 7-9 грн/л, а дизель – до 10 грн/л. По прогнозам экспертов, цены могут снизиться еще минимум на 5 грн/л, если ситуация на мировом рынке будет оставаться стабильной. Сейчас стоимость бензина на АЗС колеблется в пределах 83-87,9 грн/л.

Об этом рассказал эксперт рынка нефтепродуктов и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии Киев24. По его словам, нынешнее снижение стало результатом изменения тенденции на международных рынках, от которых зависит стоимость топлива в Украине.

Почему в Украине начали дешеветь бензин и дизель

Стоимость топлива на украинских АЗС в значительной степени зависит от ситуации на мировых рынках. Когда международные цены на нефть и нефтепродукты растут, это постепенно отражается и на ценниках в Украине. Соответственно, при обратной тенденции – когда закупочная стоимость снижается – украинские сети также получают возможность пересматривать розничные цены.

По словам Куюна, в течение последних девяти месяцев украинский рынок фактически находился в периоде непрерывного подорожания топлива. Цены почти не демонстрировали снижения, поэтому нынешняя тенденция стала заметным изменением ситуации для автомобилистов.

"Растут цены в мире – растут и у нас, падают цены – падают и у нас. Сейчас мы как раз видим это обратное движение", – пояснил эксперт.

Первые изменения уже отражаются на стоимости бензина и дизеля в разных сетях АЗС. При этом масштабы удешевления различаются: одни операторы пересматривают ценники более существенно, другие снижают их постепенно.

На сколько уже снизили цены на АЗС

Снижение стоимости бензина и дизельного топлива началось в начале ноября. За это время некоторые операторы уже существенно пересмотрели ценники, причем наибольшее удешевление зафиксировали по отдельным позициям бензина и дизеля.

По оценке Куюна, на отдельных АЗС бензин уже подешевел примерно на 7-9 грн за литр. Дизельное топливо в некоторых сетях потеряло в цене до 10 грн за литр примерно за три недели.

В то же время удешевление происходит неравномерно. На одних заправках цены уже существенно скорректировали, тогда как на других изменения пока скромнее. В частности, эксперт обратил внимание на разницу между операторами, которые уже пересмотрели стоимость топлива, и сетями, где снижение было менее ощутимым.

Компании закупают топливо по разным ценам, а поставки происходят не мгновенно. Поэтому изменения на международном рынке не всегда сразу отражаются на розничных ценниках – некоторое время сети продают запасы, приобретенные ранее по другой стоимости.

Бензин и дизель могут подешеветь еще больше

Несмотря на уже зафиксированное снижение, потенциал для дальнейшего удешевления на украинском рынке сохраняется. По словам Куюна, нынешняя ситуация с закупочными ценами дает основания ожидать, что стоимость топлива на АЗС может снизиться еще как минимум на 5 грн за литр.

Этот прогноз зависит прежде всего от того, сохранится ли благоприятная ситуация на мировых рынках. Если международные цены не начнут снова расти и не будет резких колебаний, украинские сети получат возможность продолжить пересматривать стоимость бензина и дизеля в сторону снижения.

Эксперт отмечает, что позитивные ожидания связаны также с закупками, которые сети осуществляют сейчас. Топливо, приобретенное по более низким ценам, будет постепенно поступать на украинский рынок, что может создать дополнительные предпосылки для удешевления.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, сейчас крупные сети продают бензин по цене 83-87,9 грн/л. В частности:

Сколько стоит бензин на АЗС. Источник: "Минфин"

Самые высокие цены установлены на заправках Grand Petrol, SOCAR.

Самые низкие цены – на АЗС "Фактор.

Какова стоимость топлива в Украине. Источник: "Минфин"

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку именно дизель – одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.