Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производство

В Киевской и Черкасской областях раскрыли подпольные цеха, где тоннами производили фальсифицированные кофе, специи и лапшу под видом продукции известных брендов – правоохранители изъяли более 165 тысяч упаковок поддельного кофе и десятки тысяч других товаров. Для незаконного бизнеса использовали до 10 фасовочных линий и три установки для производства лапши.

О раскрытии незаконного бизнеса 11 ноября сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). По данным детективов, организаторы схемы наладили полный цикл изготовления фальсификата – от подготовки сомнительного сырья до фасовки готовой продукции в упаковки с чужими торговыми марками.

В Киевской области раскрыли... Источник: БЭБ Развернуть

Подделывали кофе, специи и лапшу промышленными партиями

Незаконное производство было организовано не как небольшая мастерская, а как полноценный промышленный бизнес. Для изготовления и упаковки продукции фигуранты использовали складские помещения, которые фактически превратили в производственные цеха.

Во время обысков детективы БЭБ обнаружили до 10 автоматизированных фасовочных линий и три специальные установки для производства лапши быстрого приготовления. Такое количество оборудования позволяло изготавливать и упаковывать значительные объемы товаров, предназначенных для массовой продажи.

Особое внимание правоохранителей привлекло сырье, которое использовали для создания фальсификата. На складах хранились ингредиенты сомнительного происхождения, из которых изготавливалиимитации продукции известных торговых марок. В частности, детективы обнаружили:

55 ящиков нерасфасованного кофе общим весом более 1,1 тонны;

250 кг кукурузного крахмала;

14 мешков молотого перца;

десятки килограммов сушеных овощей;

пищевые ароматизаторы;

смеси приправ и другие компоненты.

Именно эти ингредиенты использовали как основу для изготовления продукции, которую впоследствии выдавали за оригинальные товары. Готовые смеси фасовали в упаковки с логотипами известных брендов, создавая видимость легального происхождения товара.

Какую продукцию изготавливали аферисты. Источник: БЕБ

Изъяли более 165 тысяч упаковок поддельного кофе

Масштабы незаконного производства подтверждает количество готовой продукции, изъятой правоохранителями во время следственных действий. Самую крупную партию составил кофе: детективы обнаружили более 165 тысяч упаковок поддельного товара, который продавали под видом продукции популярного международного бренда.

Кроме того, из незаконного оборота изъяли 23 тысячи пакетиков желатина и сотни пачек лапши быстрого приготовления. Их также маркировали так, чтобы покупатели воспринимали продукцию как товары известных украинских торговых марок.

На этом подпольный бизнес не планировал останавливаться. Во время обысков правоохранители нашли еще около 4 тысяч фирменных пакетов и коробок с логотипами сторонних компаний. Их, вероятно, готовили для упаковки следующих партий фальсифицированных продуктов.

Таким образом, речь шла о системном производстве, для которого заранее закупали сырье, изготавливали продукцию, готовили упаковку и использовали чужие торговые марки. Такая схема позволяла выдавать более дешевые сомнительные товары за продукцию известных производителей.

Как правоохранители раскрыли подпольный бизнес

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области задокументировали деятельность группы и установили основные элементы незаконного производственного процесса. Во время масштабных обысков они изъяли не только готовые товары и сырье, но и все необходимое для работы подпольных цехов.

В БЭБ отмечают, что досудебное расследование продолжается по факту незаконного использования знака для товаров и услуг в соответствии с частью третьей статьи 229 Уголовного кодекса Украины. Сейчас детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и функционированию подпольного производства.

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