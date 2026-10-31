Украинцам пересчитали зарплаты: кому платят более 60 тысяч

Средняя зарплата в Украине в октябре 2026 года составляет 31 тыс. грн. В то же время в отдельных профессиях работодатели предлагают более 60 тыс. грн в месяц. Больше всего за год выросли зарплаты альпинистов, авторов и режиссеров.

Такие данные приведены на основе анализа 189 961 вакансии на платформе work.ua. В то же время средняя оплата труда зависит от должности, опыта и сферы деятельности.

Среди профессий, где зафиксировали наибольший рост зарплат за год, лидируют альпинисты. Их средняя оплата труда достигла 67,5 тыс. грн, что на 80% больше, чем в прошлом году. На втором месте авторы – 53,5 тыс. грн (+78%), а на третьем режиссеры – 42,5 тыс. грн (+70%).

Также существенно выросли зарплаты радиотехников – до 50 тыс. грн (+67%), аналитиков 1С – до 47,5 тыс. грн (+58%) и технологов мебельного производства – до 55 тыс. грн (+57%).

Среди других профессий с заметным годовым ростом оплаты труда – парковщики, которым в среднем предлагают 25,8 тыс. грн (+56%), директора автосалонов – 77,5 тыс. грн (+55%), менеджеры по рекламациям – 42,5 тыс. грн (+55%) и специалисты по мониторингу – 37,9 тыс. грн (+52%).

Таким образом, даже на фоне средней зарплаты в 31 тыс. грн отдельные специальности демонстрируют значительно более высокие показатели. Самую высокую оплату среди перечисленных должностей получают директора автосалонов – в среднем 77,5 тыс. грн в месяц.

Уровень зарплат также существенно различается в зависимости от города. Самую высокую среднюю оплату труда предлагают в Киеве – 37,5 тыс. грн. Столько же в среднем получают работники на удаленной работе. Во Львове средняя зарплата составляет 33 тыс. грн, в Ужгороде – 30,4 тыс. грн, в Днепре и Одессе – по 30 тыс. грн. Самые низкие показатели зафиксированы в Сумах и Херсоне – по 22,5 тыс. грн. В Кривом Роге и Чернигове предлагают в среднем по 24 тыс. грн, в Запорожье, Кропивницком, Николаеве и Полтаве – по 25 тыс. грн.

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