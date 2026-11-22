Украинцам ограничили снятие наличных: какую сумму можно получить в ПриватБанке в ноябре

В украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. По ним, клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: лимиты действуют и на снятие через ПриватБанк наличности с карт других банков. Стандартное ограничение составляет 20 тыс. грн:

в кассах банка эту сумму можно снять либо за 1 раз, либо в течение суток;

в банкоматах – либо за 1 раз, либо в течение 3 часов.

При этом стоит помнить: банк-владелец карты может выставлять собственные индивидуальные ограничения. А потому при снятии наличных сначала стоит их уточнить.

Лимиты действуют на снятие денег за границей

Также лимиты действуют и на снятие денег за границей. В частности:

С гривневых карт – 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней.

С долларовых/евровых карт – 200 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

При этом, напоминается, при снятии наличных с карт ПриватБанка за границей взимается комиссия. Она составляет 2% от суммы.

В банкомате и на кассе супермаркета действуют разные лимиты

Кроме того, отмечается, лимиты могут отличаться в зависимости от того, снимаются ли деньги в банкомате или в другом месте. В частности:

на кассе банка;

в супермаркете, на АЗС и т.п.

К примеру, в кассе банка снять можно максимум 100 тыс. грн в день. В торговых точках – до 6 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за период с января по июнь 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений