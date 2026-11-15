Украинцам придется платить больше за аренду: в каком городе квартиры подорожали на 30%

В Тернополе спрос на арендованное жилье превышает предложение, а квартиры по адекватной цене быстро находят арендаторов. За полгода аренда однокомнатного жилья подорожала на 30%, до 17 200 гривен, двухкомнатного – на 31%, до 20 400 гривен. На рынке купли-продажи также зафиксировали рост: квадратный метр в новостройках стоит в среднем 930 долларов, а квартиры на вторичном рынке – от 52 900 долларов за однокомнатное жилье до 90 000 долларов за трехкомнатное.

Об этом рассказала глава местного отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины Мария Хомин в комментарии "Суспільному". В то же время данные аналитиков ЛУН свидетельствуют о еще более существенном росте за последние шесть месяцев.

Почему в Тернополе сложно найти квартиру в аренду

По словам Хомин, главная особенность нынешней ситуации на рынке – значительное превышение спроса над предложением. Квартир, которые одновременно соответствуют ожиданиям арендаторов по цене, состоянию и оснащению, немного. Поэтому даже одно объявление может собрать десятки сообщений от заинтересованных людей.

"Спрос превышает предложение. Предложений хорошей аренды по хорошей цене очень мало. Мы знаем и наблюдаем тенденцию к подорожанию. Аренда выросла в цене примерно на 20%. Если появляется жилье по адекватной цене, его сдают очень быстро", – объяснила специалист.

Она также привела пример из собственной практики: на одно объявление о сдаче квартиры может поступать около десяти сообщений от потенциальных арендаторов. Такая активность свидетельствует о высокой конкуренции за доступные варианты, особенно если речь идет о небольших квартирах по умеренной цене.

Больше всего запросов касается одно- и двухкомнатного жилья. Среди основных пожеланий арендаторов – индивидуальное отопление, наличие холодильника и стиральной машины. То есть люди ищут не просто квартиру, а жилье, в которое можно заселиться без необходимости сразу покупать основную бытовую технику или вкладывать средства в обустройство.

Сколько стоит аренда однокомнатной и двухкомнатной квартиры

По оценке Хомин, однокомнатные квартиры в Тернополе сейчас преимущественно предлагают за 300-350 долларов в месяц. В прошлом году аналогичное жилье можно было найти примерно за 250-300 долларов. Таким образом, даже за относительно короткий период аренда стала ощутимо дороже.

Специалист отмечает, что стоимость одно- и двухкомнатных квартир на рынке может быть близкой. По ее словам, распространенный ценовой диапазон составляет 12-15 тысяч гривен, или примерно 300-350 долларов. В то же время за 400 долларов можно найти и хорошую однокомнатную квартиру, в частности в формате студии.

Иную картину стоимости аренды показывают данные ЛУН за последние полгода. Согласно этой информации, средняя месячная цена аренды однокомнатной квартиры в Тернополе достигла 17 200 гривен, это на 30% больше, чем шесть месяцев назад. Двухкомнатные квартиры также существенно подорожали. Их средняя стоимость аренды составляет около 20 400 гривен в месяц, что на 31% превышает показатель полугодовой давности.

Что происходит с ценами на покупку квартир

Рост стоимости жилья в Тернополе не ограничивается арендой. По данным ЛУН, за последние шесть месяцев цены на квартиры на вторичном рынке также увеличились, хотя динамика была более умеренной. Меньше всего подорожали однокомнатные квартиры. Их средняя стоимость составляет около 52 900 долларов – это на 1% больше, чем полгода назад.

Двухкомнатное жилье стоит в среднем 78 000 долларов. За шесть месяцев цена таких квартир выросла на 4%. Самое заметное изменение зафиксировано в сегменте трехкомнатных квартир, их средняя стоимость достигла примерно 90 000 долларов, что на 11% больше предыдущего показателя.

Таким образом, на вторичном рынке самый заметный рост пришелся на более просторные квартиры. В то же время однокомнатное жилье остается самым доступным вариантом для тех, кто рассматривает покупку недвижимости в городе.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках Тернополя

Первичный рынок недвижимости также демонстрирует положительную динамику цен. По информации ЛУН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тернополя составляет около 930 долларов. За последние шесть месяцев этот показатель вырос на 12%.

Цена зависит от класса жилого комплекса. Самые дешевые предложения представлены в эконом-сегменте, где квадратный метр стоит в среднем 900 долларов. В новостройках комфорт-класса этот показатель составляет примерно 910 долларов, а в премиальных комплексах – 920 долларов.

Самым дорогим остается бизнес-класс: средняя стоимость квадратного метра там достигает 1400 долларов. Таким образом, разница между отдельными категориями новостроек может быть существенной, а итоговый бюджет зависит не только от площади квартиры, но и от класса комплекса.

По данным ЛУН, сейчас в продаже находится 41 новостройка, охватывающая 158 секций жилых комплексов. Десять застройщиков предлагают покупателям рассрочку платежа, а в трех жилых комплексах доступна ипотека по государственной программе єОселя.

Отдельной статьей расходов для покупателей может стать парковочное место. В Тернополе его стоимость составляет от 17 до 21 тысячи долларов. Поэтому при планировании покупки квартиры в новостройке стоит учитывать не только цену самого жилья, но и дополнительные расходы, если покупателю нужно место для автомобиля.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы все чаще ищут квартиры в относительно безопасных регионах на западе страны. Причем часто рассматривают их как "резервное" жилье. Причина – усиление российских обстрелов.