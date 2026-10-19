Украинцев травили поддельной водкой и коньяком: где продавали контрафакт
В Закарпатье раскрыли подпол...
Источник: Нацполиция, коллаж OBOZ.UA
Развернуть
Украинские правоохранители раскрыли и ликвидировали подпольные цеха, где производили контрафактный алкоголь и сигареты, которые сбывали на территории региона. Незаконный бизнес организовала семья из Ужгорода с привлечением двух сообщников.
Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. В настоящее время в отношении причастных избраны меры пресечения.
Как производился контрафакт
Подпольная линия функционировала с ноября 2025 года по октябрь 2026 года на территории складского помещения в селе Концово. Спирт фигуранты завозили из Львовской области, после чего разбавляли водой, добавляли ароматизаторы, разливали в стеклянную тару и маркировали поддельными марками акцизного налога.
Поддельные водка и коньяк сбывали через сеть розничных торговых точек, преимущественно в сельских магазинах Закарпатской области.
Упакованные контрафактные сигареты.
Источник: Нацполиция
Изъятые крышки.
Источник: Нацполиция
Конфискованные акцизы.
Источник: Нацполиция
Изъято 50 тыс. литров спирта.
Источник: Нацполиция
Результаты расследования
В рамках уголовного производства силовики провели 29 санкционированных обысков на территории Закарпатской и Львовской областей. В частности,в ходе следственных действий было изъято:
- около 48,5 тонн сырья (спирта);
- почти 1 тысячу бутылок готового фальсифицированного алкоголя;
- более 2,3 тысячи поддельных марок акцизного налога;
- специальное оборудование для розлива и укупорки бутылок;
- почти 10 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения;
- 5 автомобилей, использовавшихся для логистики, и черновую документацию.
Контрафактная продукция.
Источник: Нацполиция
Обыски на складах фигурантов.
Источник: Нацполиция
Пятерым участникам схемы объявлено о подозрении в незаконном изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров, а также в незаконном использовании поддельных марок акцизного налога.
Обыски у фигурантов.
Источник: Нацполиция
Организаторам бизнеса сообщили о подозрении.
Источник: Нацполиция
Суд избрал организатору подпольного бизнеса и его сыну меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Остальным трем сообщникам назначен круглосуточный домашний арест. В настоящее время продолжается процедура наложения ареста на изъятое имущество и установления других лиц, причастных к организации схемы.
Изъятые средства.
Источник: Нацполиция
Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии в Киеве незаконного производства алкогольных напитков, а также транспортировки, хранения и продажи спирта оптовыми партиями. В результате обысков правоохранители изъяли сырье, автомобили, оборудование и готовые напитки на сумму свыше 7 миллионов гривен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!