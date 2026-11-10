Украинцев "травят" просроченной молочкой и поддельным маслом: где продают фальсификат

На киевской ярмарке выявили признаки продажи поддельных продуктов, в частности, вместо настоящего оливкового масла Extra Virgin покупателям могли предлагать обычное подсолнечное, а под видом сметаны – продукт с преобладанием растительных жиров. И это не единственная проблема, ведь на прилавках также нашли просроченную молочную продукцию, поэтому более низкая цена не всегда означает выгодную покупку – иногда за ней может скрываться откровенная подделка.

Об этом рассказал эксперт по качеству продуктов, экс-директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. На этот раз внимание обращали не только на ассортимент и стоимость товаров, но и на то, могут ли покупатели получить достоверную информацию о происхождении продукции, ее составе и условиях хранения.

Что продают украинцам на рынках. Источник: Максим Несмиянов

Просроченная молочная продукция и товары без маркировки

Одной из главных проблем проверки стала молочная продукция. В нескольких торговых точках обнаружили товары без понятной маркировки, а также продукцию, срок годности которой уже истек. Особое внимание проверяющие обратили на сыр, сметану и масло.

Часть товаров продавалась без четкого указания, что именно предлагает продавец – натуральный молочный продукт, сырный или сметанный продукт с заменителями молочного жира. Покупатель должен понимать, за что платит и какой именно товар кладет в корзину. Если на упаковке или в сопроводительной информации нет сведений о составе, производителе и сроке годности, проверить качество продукции значительно сложнее.

Во время проверки также обратили внимание на сметану, которую продавали по привлекательной цене. По словам представителей канала, ранее лабораторное исследование продукции этого производителя показало наличие 90-95% немолочных жиров. То есть фактически речь шла о сметанном продукте, а не натуральной сметане. Несмотря на это, товар продолжали предлагать покупателям под названием сметаны.

Отдельная проблема – отсутствие надлежащих условий для проверки сроков годности и хранения. В одной из торговых точек проверяющие обнаружили масло, дата годности которого вызвала вопросы. Продавщица объясняла, что товар хранится при температуре минус 18 градусов, однако фактические условия на момент проверки не соответствовали такому режиму.

Именно поэтому покупателям советуют не ограничиваться просмотром даты на упаковке. Важно также обращать внимание на температурный режим, при котором должен храниться продукт. Ведь даже товар с формально актуальной датой может быть опасным, если его держали в ненадлежащих условиях.

Под видом оливкового масла продавали подсолнечное

Еще одна серьезная проблема, выявленная во время проверки, касается импортных товаров. На ярмарке снова нашли оливковое масло Oil Extra Virgin Product "Vesuvio", которое представители канала уже ранее передавали на лабораторное исследование.

Тогда проверяли жирнокислотный состав продукта, чтобы установить, соответствует ли он характеристикам настоящего оливкового масла Extra Virgin. По результатам лабораторного анализа, показатели существенно отличались от характерных для такого вида масла. Проверяющие заявили о высокой вероятности того, что продукт фактически является подсолнечным маслом.

На ярмарке нашли поддельное масло. Источник: Максим Несмиянов

По их словам, лабораторное исследование стоило около 2700 грн. Полученные результаты не подтвердили заявленную природу продукта, однако товар по-прежнему встречается в продаже. Во время нового осмотра проверяющие также обратили внимание на другие жестяные банки с надписями об оливковом масле. Они подчеркнули, что привлекательная упаковка и иностранные надписи сами по себе не гарантируют подлинность продукта.

Отдельно представитель канала продемонстрировал способ предварительной проверки масла при температуре ниже четырех градусов. По его наблюдениям, настоящее оливковое масло в таких условиях может густеть и становиться мутным. В то же время этот способ не является достоверным лабораторным тестом: по внешнему виду или поведению продукта на холоде нельзя окончательно установить его состав.

Поэтому для подтверждения подлинности масла необходимы именно лабораторные исследования. Покупателям стоит внимательно проверять маркировку, производителя, происхождение и состав продукта, особенно если цена подозрительно низкая.

По итогам проверки представители канала отметили, что ярмарки нужны покупателям, поскольку дают возможность приобрести продукцию непосредственно у производителей, найти широкий ассортимент и сравнить цены. Однако наличие фальсификата и нарушений в торговле может негативно сказаться на репутации всех продавцов.

Особенно это касается молочной продукции и товаров, которые продают без надлежащей маркировки. Если покупатель не может понять, покупает ли он натуральный сыр, сырный продукт или товар с заменителями молочного жира, это создает риски не только для его кошелька, но и для здоровья.

Проверяющие считают, что администрации ярмарки стоит уделять больше внимания продавцам, реализующим продукцию с признаками фальсификации, нарушающим правила маркировки или не соблюдающим условия хранения. Ведь именно организация торговли и контроль за соблюдением установленных требований должны помогать покупателям отличать качественные товары от сомнительных.

Если же потребитель заметил нарушение, он может обратиться к администрации ярмарки или сообщить о проблеме соответствующим контролирующим органам. Другой способ повлиять на ситуацию – отказаться от покупки товара, о котором продавец не может предоставить понятную информацию.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, до февраля 2027 года хлеб и молочная продукция в Украине могут подорожать еще на 5-10%, а тепличные помидоры, огурцы и перец – на 15-40% в зависимости от вида овощей, причем пик цен на тепличную продукцию прогнозируется на март. Массового дефицита овощей для борщевого набора до весны не ожидается, однако из-за перебоев с электроэнергией украинцам придется тратить больше на продукты.