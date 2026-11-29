Украинцев предупредили о новых отключениях света: какие графики будут действовать 29 ноября

29 ноября в Украине снова будут действовать почасовые отключения света из-за последствий российских атак на энергосистему, в ряде областей графики будут охватывать все сутки, а для промышленности и бизнеса введут ограничения мощности. Самые сложные периоды для потребителей будут приходиться на дневные и вечерние часы, а в отдельных подочередях отключения в общей сложности продлятся до 10 часов, поэтому украинцам стоит заранее зарядить технику и проверить свой график.

Об общем состоянии энергетики сообщили в "Укренерго", а подробности и конкретные графики публикуют облэнерго в каждой области. OBOZ.UA следит за происходящим.

Энергетики подчеркивают, что ситуация в Объединенной энергосистеме остается сложной из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов. Поэтому украинцам советуют заранее проверить, к какой очереди отключений относится их адрес, и учитывать возможные изменения в графиках.

Где и когда будут отключать свет 29 ноября

Житомирская область

Действуют почасовые графики. Также из-за последствий российских атак на Житомирщине применены сетевые ограничения.

Графики отключения света. Источник: "Житомироблэнерго"

Запорожская область

В Запорожской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" будут применять графики почасовых отключений. Время отсутствия электроэнергии будет зависеть от конкретной очереди и подочереди потребителей. Часы отсутствия электроснабжения по очередям (с учетом 30 минут на переключение):

1.1: 02:30 – 07:30, 11:30 – 16:30, 21:00 – 24:00;

1.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.1: 00:00 – 03:00, 20:30 – 24:00;

2.2: 03:30 – 08:30, 15:30 – 20:30;

3.1: 00:00 – 00:30, 12:00 – 17:00, 21:30 – 24:00;

3.2: 07:00 – 12:00, 16:00 – 21:00;

4.1: 09:30 – 14:30, 18:30 – 23:30;

4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

5.1: 00:00 – 00:30, 12:30 – 17:30, 23:00 – 24:00;

5.2: 08:00 – 13:00, 17:00 – 22:00;

6.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

6.2: 00:00 – 04:00, 14:00 – 19:00.

Полтавская область

В Полтавской области графики будут действовать в течение всех суток, но количество очередей, которые одновременно будут подлежать отключению, будет меняться в зависимости от времени. Проверить график по своему адресу жители области могут на официальном сайте Полтаваоблэнерго.

с 00:00 до 08:00 – 1 очередь;

с 08:00 до 10:00 – 2 очереди;

с 10:00 до 16:00 – 2,5 очереди;

с 16:00 до 20:00 – 3 очереди;

с 20:00 до 23:59 – 2,5 очереди.

Харьковская область

В Харьковской области 29 ноября почасовые отключения будут действовать с 00:00 до 24:00, энергетики обнародовали графики для всех 12 подочередей. График отключений света в Харьковской области:

1.1: 04:00–07:30, 14:30–18:00, 21:30–24:00;

1.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00;

2.1: 14:30–18:00;

2.2: 14:30–18:00;

3.1: 07:30–11:00, 14:30–16:00, 18:00–21:30;

3.2: 07:30–11:00, 18:00–21:30;

4.1: 07:30–11:00, 16:00–21:30;

4.2: 07:30–11:00, 16:00–21:30;

5.1: 11:00–14:30, 20:00–24:00;

5.2: 10:00–14:30, 21:30–24:00;

6.1: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–20:00, 21:30–24:00;

6.2: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–20:00, 21:30–24:00.

Адреса, распределенные по очередям, можно найти в списке "Харьковоблэнерго". Для промышленности и бизнеса в течение суток будут действовать графики ограничения мощности. В то же время энергетики предупреждают, что оперативная ситуация может меняться, поэтому потребителям стоит следить за обновлениями.

Черниговская область

В Черниговской области 29 ноября также будут применять графики почасовых отключений. В случае изменения ситуации в энергосистеме расписание могут оперативно скорректировать. Проверить свою очередь и персональный график жители области могут:

Какой график отключения свет... Источник: "Черниговоблэнерго" Развернуть

на официальном сайте "Черниговоблэнерго";

в Viber-боте;

в Telegram-боте компании.

Энергетики просят потребителей, у которых электричество появляется по графику, использовать его максимально экономно, особенно если дома подключены к линиям, от которых также питается критическая инфраструктура.

Черкасская область

В Черкасской области графики почасовых отключений будут действовать 29 ноября с 06:00 до 24:00. Для каждой подочереди опубликовали отдельное расписание.

1.1: 10:00–12:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

1.2: 10:00–12:00, 16:00–18:00, 21:00–23:00;

2.1: 10:00–12:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00;

2.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00;

3.1: 10:00–12:00, 16:00–19:00;

3.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

4.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 23:00–24:00;

4.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

5.1: 12:00–14:00, 18:00–21:00;

5.2: 08:00–10:00, 14:00–17:00, 19:00–21:00;

6.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 18:00–21:00;

6.2: 08:00–10:00, 14:00–16:00, 19:00–22:00.

Николаевская область

В Николаевской области предварительный прогноз предусматривает применение графиков почасовых отключений в воскресенье с 06:00 до 23:59. График для подочередей:

1.1: 05:30–06:30, 10:00–13:30, 17:00–20:30;

1.2:00:00–00:30, 13:30–20:30;

2.1: 05:30–06:30, 10:00–13:30, 20:30–00:00;

2.2: 05:30–06:30, 15:30–20:30;

3.1: 10:00–13:30, 20:30–22:30;

3.2: 06:30–10:00, 17:00–20:30;

4.1: 10:00–13:30, 17:00–20:30;

4.2: 10:00–17:00;

5.1: 00:00–00:30, 13:30–17:00, 20:30–00:00;

5.2: 13:30–17:00, 20:30–00:00;

6.1: 06:30–10:00, 17:00–22:30;

6.2: 00:00–00:30, 06:30–10:00, 13:30–17:00.

"Николаевоблэнерго" отдельно обращает внимание на обозначение "желтых" часов в графиках: они могут означать периоды переключения подочередей, а также время, когда электроснабжение может отсутствовать в случае увеличения объемов ограничений.

Где смотреть график отключения и очередь в 2026 году

На сайтах операторов системы распределения (облэнерго) публикуют не только графики отключений света, но и распределение потребителей по группам (очередям). Ссылки на официальные сайты – в таблице:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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