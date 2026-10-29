Украинцев будут наказывать за сам факт продажи карты: полиция объяснила, как будет работать жесткий закон о "дропах"

В Украине значительно ужесточат ответственность за сознательную передачу банковских карт и платежных реквизитов для использования в преступных схемах. Полиция подчеркивает, что отвечать могут не только организаторы мошенничества, но и люди, которые помогают проводить через свои счета незаконно полученные деньги.

Об этом рассказал начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничества Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, полковник полиции Александр Ульяненков в комментарии "Суспільному". По его словам, так называемые дропы стали одним из элементов инфраструктуры, которая помогает преступникам скрывать движение средств и оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.

Почему дропы стали проблемой для правоохранителей

Дропами называют людей, чьи банковские карты, счета или платежные реквизиты используют для проведения финансовых операций, в частности перевода денег, полученных в результате мошенничества. В таких схемах они могут выполнять роль промежуточного звена между потерпевшими, которые переводят средства, и организаторами преступления, которые в итоге получают эти деньги.

Использование чужих счетов позволяет мошенникам затруднять отслеживание финансовых потоков. Вместо того чтобы сразу получать средства на собственные счета, организаторы могут привлекать других людей, через карты которых проходят переводы. В результате установить всех участников схемы и движение денег становится сложнее.

В то же время первыми в поле зрения правоохранителей нередко попадают именно владельцы карт и счетов, на которые поступали средства. Даже если человек сам не организовывал мошенничество, его платежные реквизиты могут стать частью расследования.

Именно эту проблему, по словам представителя киберполиции, должен помочь решить новый закон. Его цель – устранить пробелы в законодательстве и создать правовые основания для привлечения к ответственности людей, которые сознательно предоставляют свои платежные инструменты или реквизиты для использования в преступной деятельности.

Как изменится работа полиции

Одним из ключевых последствий законодательных изменений станет возможность эффективнее реагировать на действия людей, которые помогают проводить финансовые операции в рамках мошеннических схем. Речь идет не только о непосредственных организаторах преступлений, но и о других участниках, через которых проходят незаконно полученные средства. Как объяснил Ульяненков, новые нормы важны сразу на двух уровнях.

Первый – реагирование на уже совершенные преступления. Правоохранители получат дополнительные возможности для работы со всеми участниками схем, которые осознанно присоединились к ним или предоставили свои платежные реквизиты для проведения соответствующих операций. Отмечается, что это должно помочь не ограничивать расследование только поиском организаторов, а выявлять и других людей, вовлеченных в движение незаконно полученных средств.

Второй уровень – предотвращение новых преступлений. Ожидается, что уголовная ответственность за сознательную передачу платежных инструментов в распоряжение мошенников осложнит организацию таких схем. Преступникам будет сложнее рассчитывать на безнаказанность, если люди, согласные передавать карты или реквизиты, также будут рисковать привлечением к ответственности.

По словам представителя киберполиции, важно воздействовать не только на последствия мошенничества, но и на условия, позволяющие преступникам организовывать подобные операции. Ведь без счетов и платежных инструментов, через которые можно перемещать средства, финансовые схемы может стать сложнее реализовать.

Будут ли наказывать за сам факт передачи карты

Один из главных тезисов, на котором акцентировал внимание представитель киберполиции, – сознательная передача платежных инструментов и реквизитов для использования в преступной деятельности должна получить правовую оценку. То есть речь идет не только об организаторах мошенничества, но и о людях, предоставляющих свои финансовые данные для работы таких схем.

В то же время важно различать передачу карты для преступного использования и любую передачу карты другому человеку. Из приведенных пояснений полиции не следует, что уголовная ответственность автоматически наступит за каждый случай передачи банковской карты независимо от обстоятельств. Ключевым в заявлении является сознательное предоставление платежных инструментов или реквизитов для использования в преступной деятельности.

Итак, само наличие банковской карты, фигурирующей в расследовании, еще не дает оснований делать вывод о виновности ее владельца. Для правовой оценки имеют значение обстоятельства дела и конкретные действия человека. В то же время соглашаться на предложения передать карту, открыть счет или предоставить реквизиты для непонятных финансовых операций становится особенно рискованно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, мошенники рассылают SMS от имени "Укрпошты" с требованием оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку, а ссылка для оплаты ведет на поддельный сайт, где злоумышленники пытаются украсть банковские реквизиты и деньги. В компании призывают не переходить по подозрительным ссылкам, проверять отправления только через официальные ресурсы, а в случае ввода платежных данных на мошенническом сайте немедленно обращаться в банк и блокировать карту.