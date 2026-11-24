Украинцев обманывают "штрафами за ПДД": как действует новая мошенническая схема

В Украине активизировались мошенники, которые маскируются под официальный Telegram-бот Национальной полиции "Штрафы ПДД". Они рассылают водителям ложные сообщения о якобы нарушении правил дорожного движения, чтобы заставить их раскрыть персональные или банковские данные.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он советует водителям внимательно проверять отправителя и не спешить с оплатой сомнительных штрафов.

Сообщение от мошенников. Источник: Facebook/Алексей Белошицкий

Какие признаки мошенников

Киберпреступники используют разные приемы, чтобы их сообщения напоминали официальные уведомления. В частности, насторожить должны следующие признаки:

У Telegram-аккаунта есть отметка "Не является официальным" , он создан недавно или отсутствует в списке контактов;

, он создан недавно или отсутствует в списке контактов; сообщение приходит через сторонний бот , а не официальный сервис;

, а не официальный сервис; от водителя требуют срочно оплатить штраф, обещают "выгодную" скидку или устанавливают ограниченное время для ее получения;

в сообщении указаны реалистичные суммы штрафов и номера постановлений, призванные создать впечатление достоверности.

Как не стать жертвой мошенников

Для проверки и оплаты штрафов следует пользоваться только официальными ресурсами. Персональные и банковские данные нужно вводить исключительно на проверенных государственных сервисах, а по подозрительным ссылкам не переходить.

В патрульной полиции также напомнили, что если в течение 10 суток не уплачен штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, владельцу транспортного средства направляют официальное письмо по почте.

Если есть сомнения в подлинности сообщения или информации о штрафе, можно обратиться в ближайшее подразделение управления патрульной полиции. Проверить наличие штрафов также можно на веб-портале МВД или в приложении "Штрафы ПДД".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют резко ужесточить ответственность за нарушение ПДД, главным образом за счет существенного повышения штрафов. Но вполне вероятно, что нардепы, следуя примеру соседней Польши, могут ввести систему штрафных баллов, которая будет предусматривать лишение водителей прав за нарушения на дорогах.