Украинцы вложили рекордную сумму: где хранят деньги вместо депозитов

Украинцы продолжают наращивать вложения в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Так, по состоянию на 2 ноября 2026 года сумма вложений физических лиц в государственные долговые инструменты достигла 173,1 млрд грн, что стало новым историческим максимумом.

Об этом сообщили в Министерстве финансов. Там подчеркнули, что граждане сохраняют позиции одного из ключевых игроков рынка, а их портфель ценных бумаг стабильно растет

Новый рекорд

По состоянию на 2 ноября 2026 года объем ОВГЗ, принадлежащих населению, вырос до 173,1 млрд грн, что является абсолютным рекордом за всю историю существования отечественного рынка гособлигаций. Общий портфель ценных бумаг в обращении на ту же дату достиг 1,98 трлн грн.

В начале октября у населения было ОВГЗ на 167,5 млрд грн, то есть инвестиции населения увеличились на 5,6 млрд грн, или примерно на 3,3%. Это свидетельствует о том, что современные государственные облигации уверенно выступают для украинцев выгодной альтернативой классическим банковским вкладам, сочетая надежный доход с прямой помощью государственному бюджету.

Структура собственности ОВГЗ. Источник: Минфин

Именно поэтому, в частности, значительный интерес сохраняется и к военным выпускам. На начало ноября портфель военных облигаций в собственности физических лиц составил 111,7 млрд грн – это на 35,6 млрд грн, или 46,8%, превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Преимущества государственных облигаций

Финансовые специалисты обращают внимание на несколько основных факторов:

абсолютная безопасность инвестирования благодаря полной государственной гарантии возврата средств;

привлекательная доходность , которая часто превышает доходность стандартных депозитных программ;

, которая часто превышает доходность стандартных депозитных программ; возможность совместить получение личной выгоды с финансовой поддержкой страны.

Как купить ОВГЗ

Через мобильное приложение Дія .

. В банках .

. Через лицензированных брокеров.

При этом номинальная цена одной облигации составляет 1000 грн, $1000 или 1000 евро.

Кто еще владеет ОВГЗ

Традиционно наибольшую долю рынка удерживают коммерческие банки, тогда как остальные сегменты занимают государственные структуры, компании и иностранные инвесторы:

банковские учреждения – 903,1 млрд грн;

Национальный банк Украины – 654,8 млрд грн;

юридические лица – 208,6 млрд грн;

страховые компании – 26,15 млрд грн;

нерезиденты – 18,2 млрд грн;

территориальные общины – 0,3 млрд грн.

Сколько средств привлекло государство

В октябре Минфин организовал 9 аукционов по продаже ОВГЗ, которые проходили в течение четырех дней. Благодаря этим мерам государственный бюджет пополнился примерно на 14,3 млрд грн, причем все выпуски реализовывались исключительно в национальной валюте.

Постоянный спрос наблюдался на военные облигации с датой погашения 15 сентября 2027 года, которые предлагались на каждом аукционе месяца. Общий объем поданных инвесторами заявок на них достиг около 22,2 млрд грн по номиналу, из которых удовлетворили заявки на 5 млрд грн. Средневзвешенная доходность указанных бумаг постепенно снизилась с 15,14% в начале октября до 15,02% на последнем аукционе месяца.

Помимо первичных размещений, в октябре Минфин успешно провел два аукциона по обмену ОВГЗ (switch-аукционы) – 14 и 21 числа. Участникам рынка предложили заменить ценные бумаги с погашением 4 ноября 2026 года на новые выпуски со сроками погашения 30 мая и 18 апреля 2029 года соответственно.

Всего в рамках обоих аукционов были согласованы заявки на 12 млрд грн по номинальной стоимости:

14 октября размещены бумаги на 5 млрд грн со средневзвешенной доходностью 12,03%;

21 октября реализованы облигации на 7 млрд грн с доходностью 11,96%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинские банки готовятся пересмотреть ставки по гривневым депозитам после того, как Национальный банк повысил учетную ставку до 16,5% годовых. Вероятнее всего, изменения затронут прежде всего вклады на три-шесть месяцев. По максимальным предложениям депозит на 100 тыс. грн может принести вкладчику после уплаты налогов от 3311 грн за три месяца до 13 475 грн за год.