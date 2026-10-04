Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули": почему избавляются от машин
Украинцы утилизируют "Ланосы" и "Жигули".
Источник: wikipedia.org
За август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка. Там отметили:
- Средний возраст отправившегося на "втормет" транспорта составил 25 лет.
- Т.е., в частности, автомобили попадают под утилизацию только, когда восстановление или перепродажа окончательно теряют экономический смысл.
Які авто українці здають на списання.
Источник: Інститут досліджень авторинку
"Легковые автомобили сформировали 1 662 выбраковки, или 74,2% общего количества. Грузовых автомобилей было 335 или 14,9%. Остальные пришлись на пять других видов... Мотоциклы – 77. Автобусы – 69. Полуприцепы – 38. Прицепы – 31. Мопеды – 29", – говорится в сообщении.
Какие автомобили украинцы утилизируют чаще всего
- ВАЗ/Lada 2106 – 109 выбраковок.
- ЗАЗ/Daewoo Lanos – 85.
- ВАЗ/Lada 2101 – 80.
- ВАЗ/Lada 2107 – 67.
- ВАЗ/Lada 21099 – 53.
- ВАЗ/Lada 110 – 49.
- ЗАЗ Таврия – 42.
- ВАЗ/Lada 2105 – 40.
- ВАЗ/Lada 2104 – 35.
Где чаще всего украинцы отправляют автомобили на "списание"
Больше всего выбраковок, по данным аналитиков, оформили в Киеве – 224. Далее идут:
- Харьковская область – 181;
- Днепропетровская – 169;
- Киевская – 168;
- Львовская – 160.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в августе 2026 года украинцы купили почти 4,7 тыс. подержанных лековых авто, ввезенных из США. Средний возраст таких машин составил 5,7 года. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y.
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