Украинцы становятся все более требовательными к брендам: что формирует доверие к дорогостоящим покупкам

В конце августа Ассоциация ритейлеров Украины обнародовала данные Gradus об изменениях в поведении украинских покупателей. Люди чаще экспериментируют с брендами и активнее совершают покупки онлайн, но при этом становятся более требовательными к коммуникации. От бизнеса ожидают простоты, эмпатии и честности.

В сегменте дорогих товаров это требование ощущается особенно остро. Когда речь идет о значительной сумме, покупатель дольше взвешивает решение, больше сравнивает и внимательнее проверяет то, что обещает бренд. Ему важно понимать, за что он платит и насколько заявленное соответствует реальности.

Именно эту тему исследует маркетолог Ирина Жужа, независимый исследователь и член Союза ювелиров Украины. В рамках работы с украинским ювелирным брендом она отвечает за маркетинговую стратегию и анализирует путь клиента от первого знакомства с продуктом до повторного обращения. До этого Ирина Жужа много лет развивала собственный бизнес, поэтому хорошо понимает путь клиента: от маркетинга и продаж до сервиса и взаимодействия с покупателями.

Вопросы доверия и снижения неопределенности при дорогостоящих покупках Ирина Жужа исследует и в научных работах. В ее статье о дополненной реальности в онлайн-ритейле ювелирных изделий, опубликованной в журнале, индексируемом в Scopus, 72% респондентов отметили, что после виртуальной AR-примерки чувствовали большую уверенность в решении о покупке. Это подтверждает одну из ключевых закономерностей ее исследований: чем лучше покупатель может оценить товар до оплаты, тем меньше неопределенности сопровождает дорогую покупку.

Во втором исследовании с участием 362 потребителей Ирина Жужа изучала, как достоверность информации бренда влияет на доверие при совершении дорогой покупки. Результаты показали: покупателю недостаточно просто получить больше информации или услышать убедительные заявления. Ключевые утверждения бренда должны быть понятными, последовательными и подтвержденными. Сильнее всего на доверие влияла именно проверяемая прозрачность информации. Чем выше было доверие, тем больше оказывалась и готовность платить за дорогой продукт.

Эта же проблема доверия лежит в основе авторской методологии, которую Ирина Жужа разработала на основе практических наблюдений и зарегистрировала под названием "Формирование доверия потребителя и повышение конверсии в розничной торговле ювелирных изделий класса люкс". Ее суть заключается не в отдельных инструментах, таких как сертификаты, отзывы или экспертный контент, а в системе, которая помогает уменьшать сомнения покупателя на разных этапах выбора.

Один из ключевых инструментов методологии – карта доказательств – помогает проверить каждое важное обещание бренда: что именно он говорит покупателю, чем может это подтвердить и когда человек должен увидеть это доказательство. Один из принципов методологии заключается в том, что возражения клиента, прежде всего, сигнализируют об отсутствии доказательств для уверенного решения.

Слова "дорого", "я подумаю" или "хочу сравнить" иногда означают не отказ, а потребность в дополнительной информации.

Ирина Жужа применяет авторскую методологию непосредственно в работе с украинским ювелирным брендом. По внутренним данным за сопоставимые периоды доля квалифицированных консультаций, завершавшихся покупкой, выросла примерно с 18% до 25%, а доля повторных покупок – с 24% до 32%. В то же время, как и в любом реальном бизнесе, на конечный результат могут влиять и другие факторы.

Перед дорогой покупкой Ирина Жужа советует задать себе три простых вопроса: понятно ли мне, за что я плачу; могу ли я проверить важные для меня утверждения о товаре; и помог ли бренд сделать выбор, а не просто убеждал меня купить?

Еще до сравнения конкретных предложений стоит определить несколько критериев, которые действительно важны именно для вас, и оценивать все варианты по одинаковым параметрам. Это могут быть характеристики самого изделия, соотношение цены и ценности, возможность проверить ключевую информацию, уровень консультации и то, как бренд сопровождает клиента после покупки. Такой подход помогает не менять собственные критерии под влиянием красивой подачи, эмоций или скидки.

Полезно также обращать внимание не только на то, что говорит бренд, но и на то, насколько конкретно он отвечает на важные вопросы. Может ли продавец объяснить, из чего складывается ценность предложения, какие утверждения можно проверить до оплаты и какие обязательства бренд берет на себя после продажи? При дорогой покупке доверие часто формирует не количество информации, а то, насколько легко покупателю отличить факт от рекламной формулировки и понять, что именно он получит за свои деньги.

Если после консультации остаются вопросы, на которые нет четкого ответа, стоит не торопиться с решением. Полезнее вернуться к своим исходным критериям и проверить, соответствует ли им предложение в целом. Это позволяет сравнивать не отдельную цену или одну привлекательную характеристику, а также весь опыт покупки и те условия, которые будут иметь значение уже после оплаты.

Для бренда это означает смену акцента: вместо вопроса "как еще убедить?" стоит спросить "чего еще не хватает клиенту для уверенного решения?". Такой подход помогает не просто убеждать покупателя, а развеивать его сомнения и укреплять доверие.