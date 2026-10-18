Украинцы стали реже снимать квартиры в Киеве: как изменились цены на жилье

В сентябре 2026 года спрос на аренду однокомнатных квартир в Киеве сократился на 20 %, а двухкомнатных – на 22 %, однако медианная стоимость жилья практически не изменилась и составляла соответственно 16 500 и 26 000 грн в месяц. На решения арендаторов влияют сезонность и ситуация с безопасностью, при этом украинцы все чаще выбирают квартиры с резервным энергоснабжением, автономным отоплением и доступом к укрытиям.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость. За последний месяц рынок долгосрочной аренды столицы продемонстрировал заметное снижение активности, однако владельцы квартир не спешат пересматривать стоимость своих предложений.

Почему украинцы стали реже снимать квартиры в Киеве

В сентябре 2026 года на столичном рынке аренды зафиксировали заметное сокращение количества потенциальных арендаторов. По имеющейся информации, спрос на однокомнатные квартиры снизился на 20% по сравнению с августом, а на двухкомнатные – на 22%.

Еще более существенно изменилось количество откликов на отдельные объявления. Если сравнивать с августом, то в сентябре на одно объявление об аренде однокомнатной квартиры приходилось на 35% меньше откликов, что свидетельствует об уменьшении конкуренции между потенциальными арендаторами.

Если раньше владельцы квартир могли получать много обращений сразу после публикации объявления, то теперь поиск человека, готового арендовать жилье, потенциально может длиться дольше. Одной из возможных причин такой ситуации является сезонность. Традиционно в конце лета спрос на аренду квартир растет, поскольку студенты ищут жилье перед началом учебного года, а часть украинцев планирует переезд или смену работы именно на август-сентябрь.

В результате август часто становится одним из самых активных месяцев для рынка долгосрочной аренды. Когда основная часть желающих уже находит жилье, количество новых обращений в сентябре сокращается. Однако в этом году на сезонные изменения накладывается еще один важный фактор – ситуация с безопасностью в столице.

Повлияли ли российские обстрелы на спрос на жилье

Регулярные российские атаки и риски повреждения жилой и энергетической инфраструктуры заставляют украинцев более внимательно подходить к выбору квартиры. По результатам опроса, 66% респондентов назвали безопасность одним из главных факторов при поиске жилья. В то же время 45% опрошенных отметили, что усиление обстрелов и ухудшение ситуации с безопасностью могут повлиять на их решение о переезде.

При этом речь идет не только о решении переезжать или оставаться в Киеве. Ситуация с безопасностью может влиять и на выбор конкретного района, дома или квартиры.

В частности, арендаторы все больше обращают внимание на расстояние до объектов, которые они считают потенциально опасными, наличие укрытий поблизости и возможность оставаться в помещении во время длительных отключений электроэнергии.

Несмотря на существенное сокращение числа желающих арендовать жилье, арендные ставки остаются относительно стабильными. Согласно последним данным OLX Недвижимость за сентябрь 2026 года, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 16 500 грн в месяц, что лишь на 3% меньше, чем в августе.

Для сравнения: спрос на такое жилье за аналогичный период сократился на 20%. Таким образом, снижение активности арендаторов оказалось значительно более существенным, чем изменение стоимости квартир. Еще более показательна ситуация с двухкомнатным жильем. Спрос на него сократился на 22%, однако медианная стоимость аренды осталась неизменной – 26 тыс. грн в месяц.

Если арендовать однокомнатную квартиру по медианной цене, то всего за 12 месяцев проживания придется потратить 198 тыс. грн. Для двухкомнатной квартиры годовые расходы составят 312 тыс. грн. И это без учета коммунальных услуг, залогового платежа и возможных дополнительных расходов.

Стоит учитывать, что речь идет именно о медианных ценах, а не о средней стоимости всех квартир. Медиана показывает уровень, ниже и выше которого находится половина предложений, поэтому конкретное жилье может стоить значительно дороже или дешевле.

Относительная стабильность арендных ставок может объясняться тем, что владельцы недвижимости не всегда готовы быстро менять цены. Часть арендодателей может ожидать восстановления спроса, а другие – ориентироваться на характеристики квартиры, ее расположение и предыдущий уровень дохода от аренды.

Где в Киеве дороже всего снимать квартиру

Стоимость аренды жилья в разных районах столицы существенно различается. Самым дорогим остается Печерский район, где в сентябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры составляла 38 тыс. грн в месяц. Интересно, что даже на фоне общего снижения спроса стоимость аренды в этом районе не изменилась по сравнению с августом.

На втором месте по уровню цен оказались Голосеевский и Шевченковский районы. Там за аренду однокомнатной квартиры, согласно медианному показателю, приходилось платить 20 тыс. грн в месяц. Немного дешевле жилье предлагали в Подольском районе – 19 тыс. грн.

В Соломенском районе медианная стоимость аренды составляла 15 900 грн в месяц, а в Дарницком и Оболонском – по 15 тыс. грн. Таким образом, даже между районами, не относящимися к самому дорогому сегменту столичного рынка, разница в стоимости жилья может составлять несколько тысяч гривен ежемесячно.

В то же время цена конкретной квартиры зависит не только от района. Важное значение имеют состояние квартиры, ремонт, площадь, транспортная доступность, характеристики дома и наличие дополнительных удобств.

В каких районах Киева самая дешевая аренда

Самые доступные предложения однокомнатного жилья в сентябре были зафиксированы в Деснянском районе. Медианная стоимость аренды там составляла 10 тыс. грн в месяц. В Днепровском районе аренда однокомнатной квартиры стоила 12 тыс. грн, а в Святошинском – 13 тыс. грн.

Разница между самым дорогим Печерским и самым дешевым Деснянским районами составляла 28 тыс. грн в месяц. Если сравнить расходы за целый год, то арендатор однокомнатной квартиры по медианной цене в Печерском районе потратит 456 тыс. грн, тогда как в Деснянском – 120 тыс. грн.

Таким образом, годовая разница составит 336 тыс. грн без учета коммунальных платежей. При этом именно в отдельных относительно доступных районах Киева в течение сентября произошло наибольшее удешевление жилья. В частности, в Святошинском районе медианная стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 7%, до 13 тыс. грн, что стало самым значительным месячным падением среди районов столицы.

В Днепровском районе цены снизились на 6%, а в Подольском – на 5%. Однако наибольшее сокращение спроса наблюдалось не в тех районах, где квартиры подешевели больше всего. Так, в Соломенском районе количество желающих арендовать однокомнатную квартиру сократилось на 32%. В Голосеевском и Оболонском районах падение составило по 28%.

Украинцы изменили требования к арендуемым квартирам: что теперь важнее всего

Помимо стоимости жилья, все большее значение для украинцев приобретают условия проживания во время возможных перебоев с электроэнергией, отоплением и другими коммунальными услугами. По результатам опроса, главным критерием выбора съемной квартиры остается цена. Ее назвали важной 82% респондентов.

Для 68% опрошенных важны район расположения и близость к общественному транспорту. Еще 66% обращают внимание на расстояние до стратегических объектов. Количество комнат и близость к работе имеют значение для 65% арендаторов, а планировка и ремонт – для 61%.

В то же время одним из самых показательных результатов стало отношение украинцев к резервному электропитанию. Наличие резервного электропитания важно для 60% арендаторов, тогда как площадь квартиры учитывают 59%. То есть возможность пользоваться электроэнергией во время отключений для опрошенных оказалась даже немного важнее, чем размер жилья.

Еще 57% респондентов обращают внимание на инфраструктуру и этаж, а для 54% важны автономное отопление и наличие укрытия в доме. Зато близость к центру города и наличие парковки имеют значение для 41% арендаторов. Вид из окна учитывают 40%.

Несмотря на риски для безопасности и возможные перебои с коммунальными услугами, большинство украинцев, ищущих жилье для долгосрочной аренды, продолжают рассматривать именно квартиры. По результатам опроса, этот вариант интересует 90% респондентов.

Частные дома готовы рассматривать 26% опрошенных, а таунхаусы – лишь 5%. Поскольку участники могли выбирать несколько вариантов, сумма этих показателей превышает 100%. При этом стоимость аренды частного дома в Украине осенью 2026 года существенно зависит от местоположения, площади и состояния недвижимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на фоне массовых атак РФ на Киев за последние месяцы значительно вырос спрос на жилье в относительно безопасных регионах Украины. На первом месте – Ужгород, где средняя стоимость аренды квартиры уже более чем вдвое превышает столичный показатель.