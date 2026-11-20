Украинцы раскупают жилье в курортной стране: какие цены на недвижимость

В октябре 2026 года граждане Украины стали владельцами 152 жилых объектов в Турции, что вывело их на четвертое место в списке иностранных инвесторов в недвижимость, уступив россиянам, иранцам и иракцам. Турецкое жилье привлекает их рядом преимуществ: расположением, возможностью легализации и ценами – менее $900 за "квадрат".

Актуальную статистику 17 ноября опубликовал Турецкий статистический институт. Больше всего турецкий рынок жилья привлекает иностранцев в крупных центрах, таких как Стамбул и Анталья.

Украинцы впереди Германии

Граждане Украины стабильно входят в группу ключевых иностранных покупателей жилья в Турции. В октябре среди главных зарубежных инвесторов были представлены граждане таких стран, как:

Россия – 477 жилых объектов;

Иран – 193;

Ирак – 159

Украина – 152;

Германия – 123.

В целом в октябре доля иностранных инвесторов в общей структуре рынка составила 1,7%. Иностранцы оформили 2259 сделок с жилой недвижимостью – это на 0,9% больше, чем в октябре 2025 года, хотя в целом продажи жилья в стране упали на 23,3% в годовом исчислении – до 131 072 объектов.

По итогам января-октября 2026 года нерезиденты купили в Турции 17 567 жилых объектов – это на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, небольшой осенний прирост не изменил общего тренда на охлаждение иностранного спроса, который с пикового значения 2022 года (67 490 сделок) до 2025-го (21 534 сделки) сократился примерно на 68%.

Какие города выбирают иностранцы

Около 73% всех продаж недвижимости иностранным гражданам приходится на Стамбул и Анталию. А в целом

Стамбул – 898 жилых объектов;

Анталья – 752;

Мерсин – 153;

Анкара – 95;

Ялова – 55.

Цены на недвижимость в Турции

По данным информационно-аналитического центра Experts Club, в номинальном выражении цены на жилье в стране за последний год выросли на 23,8%. Однако после поправки на инфляцию реальная динамика ушла в минус и составила около 6,5%. Таким образом:

средняя цена квадратного метра жилья в стране составляет 40,486 турецких лир (около $872);

средняя стоимость объекта жилой недвижимости – примерно 5,02 млн лир (около $108,1 тыс.).

В то же время средний срок окупаемости жилья за счет аренды сейчас оценивается примерно в 13 лет. Хотя в крупных городах и курортных локациях цены на жилье часто растут быстрее арендных ставок, поэтому доходность таких объектов становится ниже.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Польше планируют реформу рынка недвижимости и хотят переписать правила покупки имущества для украинцев и других иностранных граждан. Главная цель правительства – полный перевод документооборота в электронную форму в систему CREWAN.