Украинцы могут заказывать генераторы из-за рубежа без уплаты налогов: как воспользоваться льготой

Украинцы могут заказывать из-за рубежа определенные законодательством генераторы, солнечные панели, аккумуляторы и другое энергетическое оборудование без уплаты ввозной пошлины и НДС (налога на добавленную стоимость) при условии соответствия товаров действующим требованиям. Для льготного оформления через "Укрпочту" необходимо правильно указать характеристики, стоимость и код товара, а в случае запроса оператора – своевременно предоставить дополнительные сведения.

Об этом официально сообщила пресс-служба "Укрпочты". Соответствующий механизм льготного оформления компания ввела после изменений в таможенном законодательстве еще в 2024 году.

Какое оборудование можно заказать без пошлины и НДС

Льготное таможенное оформление распространяется не на все электрические устройства, а только на определенные законодательством категории энергетических товаров. В частности, речь идет об оборудовании, которое может использоваться для автономного электроснабжения, накопления или производства электроэнергии.

Среди таких товаров "Укрпочта" называет электрогенераторы, работающие на бензине или газе, солнечные панели и аккумуляторы. Также льготы могут применяться к другим видам энергетического оборудования, если они соответствуют установленным законодательством требованиям.

В то же время сам факт принадлежности устройства к энергетическому оборудованию еще не гарантирует освобождение от налогов. Значение имеют конкретный тип товара, его технические параметры и классификация в соответствии с Украинской классификацией товаров внешнеэкономической деятельности (УКТВЭД).

Например, при заказе аккумулятора или генератора необходимо учитывать не только его название, но и характеристики, которые позволяют таможенным органам определить, относится ли устройство к льготной категории. Поэтому перед приобретением оборудования за рубежом стоит проверить его техническую документацию и уточнить, подпадает ли конкретная модель под соответствующие таможенные льготы.

Какие документы нужны, чтобы не платить налоги

Одним из главных условий льготного ввоза является правильное оформление информации о товаре. При этом декларантом перед украинской таможней выступает именно "Укрпочта", а не человек, заказавший оборудование, или отправитель посылки.

Почтовый оператор самостоятельно подает таможенную декларацию, указывает необходимые сведения о товаре и соответствующий код налоговой льготы. Однако для этого компания должна получить достаточно информации о содержимом международного отправления. В частности, для таможенного оформления необходимо предоставить:

полное название товара и бренд производителя;

страну производства оборудования;

коммерческое описание устройства;

технические характеристики, в частности данные о мощности;

код товара в соответствии с УКТВЭД;

фактическую стоимость оборудования и валюту, в которой осуществлялась оплата;

другие сведения, которые могут понадобиться для таможенного оформления.

Особое внимание следует уделить стоимости товара. В документах необходимо указывать правильную цену, по которой было приобретено оборудование. Неверные или неполные сведения могут повлечь за собой дополнительную проверку и задержать получение посылки.

Не менее важны технические характеристики. Например, если в документах указано только общее название устройства без информации о его мощности или других необходимых параметрах, у таможенных органов может не хватить данных для применения льготы.

Как получить генератор или аккумулятор из-за границы без уплаты пошлины

Процедура льготного таможенного оформления состоит из нескольких этапов. Сначала покупатель заказывает оборудование за рубежом, а отправитель готовит международное почтовое отправление и указывает информацию о товаре.

Именно на этом этапе важно максимально точно описать устройство, указать его название, характеристики, стоимость и другие необходимые данные. Если информация заполнена правильно, дальнейшее оформление может происходить без дополнительного участия получателя.

После прибытия посылки в Украину "Укрпочта" осуществляет ее декларирование в таможенных органах. Компания передает информацию о товаре и указывает соответствующую льготу, если оборудование соответствует установленным законодательством условиям.

Если каких-либо сведений не хватает, почтовый оператор может обратиться непосредственно к получателю. В таком случае человеку необходимо предоставить дополнительную информацию, которая позволит завершить оформление.

Уведомления от "Укрпочты" могут поступать несколькими способами – по электронной почте, через SMS или Viber, по телефону или в виде сообщения на странице отслеживания международной посылки. Поэтому после заказа оборудования следует периодически проверять статус посылки по трекинг-номеру и обращать внимание на сообщения от оператора.

Если "Укрпочта" не присылает дополнительных запросов, это означает, что имеющейся информации достаточно для оформления, поясняют в компании. После получения всех необходимых данных таможня проверяет декларацию и проводит таможенное оформление с учетом предусмотренных законодательством льгот. Когда процедура завершена, посылку передают для дальнейшей доставки получателю.

Из каких стран можно заказывать энергетическое оборудование

По информации "Укрпочты", компания сотрудничает со 192 национальными почтовыми операторами и является членом Всемирного почтового союза. Благодаря международной логистической сети украинцы могут получать отправления из большого количества стран мира.

В компании отмечают, что возможность заказа энергетического оборудования охватывает более 200 стран. В то же время фактическая доступность доставки конкретного устройства зависит от страны отправления, правил перевозки и ограничений в отношении определенных категорий товаров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 29 сентября "Укрпочта" разрешила через приложение "Укрпочта 2.0" оплачивать посылки, наложенный платеж и таможенные сборы за международные отправления, а также управлять переадресацией, получателем и сроком хранения. В течение всего октября переадресация будет бесплатной даже для посылок, которые уже поступили в отделение.