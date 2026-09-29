Украинцы месяцами не могут найти работу: какие специалисты оказались в самой сложной ситуации

В Украине наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается среди рабочих профессий – работодателям не хватает водителей, слесарей, электриков и других "синих воротничков", тогда как месяцами без работы могут оставаться директора, маркетологи, PR- и digital-специалисты, а также начинающие IT-специалисты. Ситуацию для "белых воротничков" дополнительно осложняют завышенные требования компаний и многоуровневый отбор, из-за которого решение о приеме на отдельные должности может приниматься несколько месяцев.

Об этом рассказала HR-эксперт Доминика Иванова-БекАр в комментарии для "Киев24". По ее словам, говорить об общем дефиците работников в Украине не совсем правильно, ведь ситуация существенно отличается в зависимости от профессии.

Кого критически не хватает работодателям

Дефицит кадров в рабочих профессиях, по словам эксперта, наблюдается в Украине уже на протяжении нескольких лет. Именно представителей "синих воротничков" сейчас активно ищет бизнес. Речь идет прежде всего о специалистах, без которых невозможна повседневная работа производств, транспортных, логистических, сервисных и других компаний.

"В настоящее время нехватка, дефицит кадров именно среди "синих воротничков" наблюдается уже последние несколько лет. "Синие воротнички" – это рабочие специальности. Это в той же логистике – мы говорим о водителях, мы говорим о слесарях, мы говорим об электриках и так далее", – пояснила Иванова-БекАр.

Поэтому само наличие кадрового дефицита еще не означает, что найти работу одинаково легко представителям всех профессий. Потребности работодателей и предложение кандидатов не совпадают: там, где компаниям больше всего нужны люди, соискателей недостаточно, тогда как в отдельных офисных направлениях ситуация противоположная.

Кто может искать работу месяцами

Ситуация значительно усложнилась для части "белых воротничков". По словам HR-эксперта, именно среди офисных специалистов есть кандидаты, поиск работы для которых растягивается на месяцы.

В частности, речь идет о руководящих позициях – директорах и специалистах уровня C-level. Количество соответствующих вакансий априори ограничено, тогда как процесс отбора на такие должности может быть длительным. Отдельно эксперт обратила внимание на маркетинг, PR, организацию мероприятий и цифровые направления.

"А если мы посмотрим, кто сам не может найти работу месяцами, то здесь в большинстве случаев это именно так называемые "белые воротнички". Это C-level, это директора. Сейчас очень много вакансий в сфере маркетинга, PR, мероприятий и среди digital-специалистов", – отметила она.

IT больше не гарантирует легкого трудоустройства

Отдельные изменения произошли в IT. Еще несколько лет назад эта сфера воспринималась как одно из самых перспективных направлений для тех, кто хотел сменить профессию, получать высокую зарплату и работать удаленно. Теперь ситуация стала сложнее, особенно это ощущают специалисты начального уровня.

"Если еще пять лет назад IT казалось нам такой благодатной гаванью, то сейчас – нет. Особенно сложен сейчас вход в эту сферу. Младшим IT-специалистам довольно трудно", – пояснила эксперт. То есть сам факт получения базовых знаний или завершения обучения уже не означает быстрого трудоустройства. Новичкам приходится конкурировать за вакансии и дольше искать первую работу, необходимую для получения практического опыта.

Для работодателя опытный сотрудник часто остается более привлекательным вариантом, поскольку требует меньше времени на обучение и адаптацию. Из-за этого возникает традиционная проблема для начинающих: чтобы получить работу, нужен опыт, но чтобы получить опыт, сначала необходимо найти работу.

Работодатели ищут "идеального кандидата"

В то же время причина длительного поиска работы заключается не только в большом количестве соискателей. Часть проблем, по словам Ивановой-БекАр, создают сами работодатели. Одна из них – завышенные требования к кандидатам. Компания может составить очень конкретный портрет человека, которого хочет видеть на этой должности, а затем долго искать соискателя, который будет соответствовать всем установленным параметрам.

"Первая проблема – это поиск идеального кандидата. Это очень завышенные требования работодателей к своим кандидатам. Это отсутствие гибкости в некоторых случаях – рассмотреть кандидатов чуть из другой сферы. То есть это шаблон, который они для себя выстроили и к которому пытаются стремиться", – отметила HR-эксперт.

Такой подход сужает круг потенциальных сотрудников. Человек может обладать необходимыми навыками и быть способным быстро адаптироваться к новой работе, но не пройти отбор из-за несоответствия одному из формальных критериев.

Одним из возможных путей решения проблемы могла бы стать большая гибкость при отборе – например, готовность рассматривать кандидатов из смежных сфер. Однако, по наблюдениям эксперта, работодатели соглашаются на это не всегда.

Собеседования могут затягиваться на несколько месяцев

Еще одна проблема – сложная система найма. Для получения одной работы кандидату иногда приходится пройти несколько собеседований, тестовое задание и согласование с разными руководителями. Даже после завершения основных этапов решение может быть принято не сразу.

"Второй момент – многоуровневый набор персонала. Это проблема современного найма. По некоторым позициям принятие решения и согласование могут затягиваться до нескольких месяцев", – пояснила Иванова-БекАр. Особенно характерен такой подход, по ее словам, для транснациональных компаний, где решение о приеме на работу может проходить через значительно большее количество уровней согласования.

В среднем и национальном бизнесе процесс часто проходит проще, отмечает эксперт. Для соискателя многоуровневый отбор означает длительную неопределенность. Даже если кандидат успешно проходит первые этапы, окончательного ответа от компании он может ждать неделями.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине гендерный разрыв в оплате труда оценивается примерно в 18,6%, однако в трех сферах ситуация значительно острее: мужчины зарабатывают больше на 47,1% в искусстве, спорте и развлечениях, на 38,7% в финансовой и страховой деятельности и на 37,8% в сфере информации и телекоммуникаций. На разницу в средних доходах влияют не только зарплаты на конкретных должностях, но и структура занятости, доступ к руководящим должностям, перерывы в карьере и больший объем неоплачиваемого домашнего труда.