Украинцы массово теряют интерес к квартирам в Киеве: как изменились цены на жилье на фоне обстрелов

В Киеве на фоне ухудшения ситуации с безопасностью и сезонных изменений спрос на аренду однокомнатных квартир в сентябре 2026 года сократился на 20 %, тогда как количество предложений выросло на 20 %, а медианная цена снизилась до 16,5 тыс. грн в месяц. В то же время интерес к покупке жилья продолжил расти, количество запросов на однокомнатные квартиры увеличилось на 7%, хотя их медианная стоимость снизилась на 2% — до 3,3 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость, в рамках которого аналитики сравнили показатели столичного рынка за август и сентябрь 2026 года. В анализ вошли количество объявлений, активность потенциальных арендаторов и покупателей, а также медианные цены на одно- и двухкомнатные квартиры.

Снять квартиру в Киеве стало дешевле

Наиболее заметные изменения в сентябре произошли именно на рынке долгосрочной аренды. По данным OLX Недвижимость, количество объявлений о сдаче однокомнатных квартир в Киеве выросло сразу на 20% по сравнению с августом.

В то же время количество откликов от потенциальных арендаторов сократилось на 20%, это означает, что выбор жилья на рынке расширился, однако активность людей, ищущих квартиры, снизилась. На фоне таких изменений медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице снизилась на 3% — до 16,5 тыс. грн в месяц.

Еще более показательна динамика конкуренции между арендаторами. Количество откликов на одно объявление об аренде однокомнатной квартиры в сентябре оказалось на 35% меньше, чем месяцем ранее. Фактически владельцы квартир получают меньше обращений от потенциальных жильцов, хотя количество доступных предложений увеличивается.

Отмечается, что это может создавать дополнительную конкуренцию между арендодателями и влиять на формирование цен. В то же время снижение медианной стоимости не означает, что все квартиры в Киеве подешевели. Показатель отражает середину ценового распределения объявлений, поэтому на него влияют как изменения стоимости отдельных объектов, так и структура предложения.

Обстрелы влияют на выбор жилья

Одним из ключевых факторов, влияющих сегодня на решение об аренде жилья, остается ситуация с безопасностью. Согласно отдельному исследованию, 66% опрошенных назвали безопасность одним из главных критериев при поиске квартиры для аренды.

Кроме того, 45% респондентов отметили, что ухудшение ситуации с безопасностью и увеличение количества российских обстрелов могут повлиять на их решение о переезде. В частности, регулярные воздушные тревоги и угроза обстрелов могут заставлять людей откладывать переезд, пересматривать планы по аренде или рассматривать жилье в других населенных пунктах.

Однако аналитики отмечают, что объяснять сокращение спроса исключительно рисками для безопасности было бы неправильно. На рынке аренды также наблюдается сезонность. Традиционно август является периодом повышенной активности, поскольку студенты ищут квартиры перед началом учебного года, а часть украинцев планирует переезд к осени.

В сентябре этот спрос может постепенно снижаться. Соответственно, нынешняя динамика, вероятно, формируется под влиянием сразу нескольких факторов — сезонных изменений, ситуации с безопасностью и индивидуальных решений арендаторов. При этом исследование не позволяет определить, какая именно доля сокращения спроса напрямую связана с российскими обстрелами.

В каких районах Киева больше всего выросло количество квартир для аренды

Увеличение количества объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир зафиксировали во всех десяти районах столицы. Однако темпы роста существенно различались. Больше всего новых предложений появилось в Голосеевском районе, где количество объявлений за месяц увеличилось на 29%.

Второе место занял Дарницкий район с ростом на 24%. В Днепровском и Святошинском районах предложение увеличилось на 22%, а в Оболонском — на 20%. В остальных районах динамика была следующей:

Шевченковский – +17%;

Печерский и Деснянский – по +16%;

Подольский – около +15%;

Соломенский – около +14%.

В то же время количество откликов от потенциальных арендаторов сократилось во всех районах столицы. Наиболее заметное падение спроса зафиксировали в Соломенском районе, где активность поисковиков уменьшилась на 32%.

В Голосеевском и Оболонском районах количество откликов сократилось на 28%, в Печерском – на 24%, а в Шевченковском и Деснянском – на 22%. Несколько меньшим было падение в Днепровском и Подольском районах – на 18–19%. Наиболее устойчивую динамику продемонстрировали Дарницкий и Святошинский районы, где количество откликов уменьшилось соответственно на 11% и 13%.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Киеве

Несмотря на общее снижение медианной стоимости аренды на 3%, в половине районов Киева цены за месяц вообще не изменились. Самым дорогим остается Печерский район, где медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 38 тыс. грн в месяц. Самые доступные предложения среди районных медианных показателей сосредоточены в Деснянском районе, где аренда однокомнатного жилья стоит 10 тыс. грн.

Район Киева Цена в месяц Изменение за месяц Печерский 38 000 грн 0% Голосеевский 20 000 грн 0% Шевченковский 20 000 грн -4% Подольский 19 000 грн -5% Соломенский 15 900 грн -1% Дарницкий 15 000 грн 0% Оболонский 15 000 грн 0% Святошинский 13 000 грн -7% Днепровский 12 000 грн -6% Деснянский 10 000 грн 0%

Двухкомнатные квартиры также стали искать реже

Аналогичная ситуация сложилась и в сегменте долгосрочной аренды двухкомнатных квартир. В сентябре количество соответствующих объявлений в Киеве увеличилось на 16% по сравнению с августом. В то же время количество откликов от потенциальных арендаторов сократилось на 22%.

Несмотря на снижение активности соискателей, медианная стоимость аренды двухкомнатного жилья осталась неизменной — 26 тыс. грн в месяц. При этом заметно уменьшилась конкуренция за квартиры. Если в августе на одно объявление приходилось в среднем около 11 откликов, то в сентябре — уже семь.

Тем не менее владельцы недвижимости пока не спешат массово снижать цены. По крайней мере, общий медианный показатель в сегменте двухкомнатных квартир остается стабильным.

Покупка квартир в Киеве

В отличие от аренды, рынок покупки жилья в Киеве в сентябре продемонстрировал рост активности потенциальных покупателей. По данным OLX Недвижимость, количество откликов на объявления о продаже однокомнатных квартир увеличилось на 7% по сравнению с августом.

В то же время количество предложений выросло на 3%, а медианная стоимость однокомнатного жилья снизилась на 2% — до 3,3 млн грн. То есть даже в условиях ухудшения ситуации с безопасностью часть украинцев продолжает рассматривать возможность приобретения собственного жилья в столице.

Арендаторы, как правило, имеют больше возможностей быстро сменить место жительства, отложить переезд или выбрать другой город. В то же время покупка недвижимости часто является долгосрочным решением, которое формируется в течение длительного времени. Поэтому краткосрочные колебания на рынке могут по-разному влиять на поведение этих двух категорий покупателей.

Где в Киеве больше всего вырос спрос на покупку квартир

В сентябре потенциальные покупатели наиболее активно интересовались однокомнатными квартирами в Голосеевском районе. Здесь количество запросов увеличилось сразу на 28% по сравнению с августом. Второе место по темпам роста спроса занял Печерский район с показателем +17%, третье — Подольский, где активность покупателей увеличилась на 12%.

В Дарницком районе количество запросов выросло на 11%, в Деснянском – на 8%, в Шевченковском – на 4%, а в Соломенском – на 2%. Однако не все районы продемонстрировали положительную динамику.

В Днепровском районе спрос на покупку однокомнатных квартир сократился на 9%, в Святошинском – на 6%, а в Оболонском – на 4%. Что касается количества объявлений, наибольший рост предложения зафиксировали в Оболонском районе – на 13%.

В Голосеевском районе количество квартир в продаже увеличилось на 8%, в Днепровском и Соломенском – на 6%, в Деснянском – на 5%. В Дарницком, Святошинском и Шевченковском районах количество объявлений не изменилось. Зато в Печерском и Подольском районах предложение сократилось соответственно на 2% и 4%.

Сколько стоит купить однокомнатную квартиру в Киеве

Общая ситуация на рынке продажи также неоднородна. В пяти районах столицы медианная стоимость однокомнатных квартир в сентябре осталась неизменной по сравнению с августом.

Самым дорогим районом остается Печерский, где медианная цена однокомнатного жилья составляет 7 млн грн. Самым дешевым по этому показателю является Деснянский район с медианной стоимостью 2 млн грн.

Район Киева Медианная цена Изменение за месяц Печерский 7 млн грн -2% Шевченковский 4,2 млн грн 0% Голосеевский 3,8 млн грн 0% Подольский 3,6 млн грн -3% Соломенский 2,9 млн грн -5% Дарницкий 2,8 млн грн -2% Днепровский 2,7 млн грн 0% Оболонский 2,7 млн грн 0% Деснянский 2 млн грн 0%

В сегменте продажи двухкомнатного жилья сформировалась тенденция, схожая с ситуацией с однокомнатными квартирами. По данным OLX Недвижимость, в сентябре количество откликов на объявления о продаже двухкомнатных квартир увеличилось на 5%.

При этом количество предложений осталось неизменным по сравнению с августом. В то же время медианная стоимость двухкомнатного жилья сократилась на 3% — до 5 млн грн.

Таким образом, покупатели начали активнее интересоваться квартирами даже при отсутствии увеличения предложения. При этом медианные цены в обоих сегментах продаж продемонстрировали снижение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение жилья в аренду. Причина — из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. Например, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25–30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц.