Украинцы массово скупают генераторы и инверторы: сколько стоит подготовиться к зиме

Спрос на товары для энергонезависимости в Украине стремительно растет: за июль-октябрь 2026 года количество заказов инверторов увеличилось на 538%, зарядных станций – на 126%, а пауэрбанков и аккумуляторов – на 82%. Больше всего украинцы тратят на генераторы – в среднем 21 707 грн, тогда как заказы техники из-за рубежа позволяют сэкономить на отдельных моделях до 36%.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины, ссылаясь на результаты исследования сервиса Meest Shopping. Специалисты проанализировали около 15 тыс. заказов товаров для энергонезависимости за июль-октябрь 2026 года.

Спрос на инверторы вырос в шесть раз. Источник: Meest Shopping

Украинцы массово закупают технику для автономного питания

С приближением холодов украинцы активнее ищут способы обеспечить себя электроэнергией во время возможных отключений. Если раньше значительная часть покупателей ограничивалась пауэрбанками и небольшими портативными аккумуляторами, сейчас все больше людей выбирают более мощные решения, способные поддерживать работу бытовой техники и обеспечивать более длительное автономное питание.

По данным Meest Shopping, в июле-октябре 2026 года больше всего выросло количество заказов инверторов – на 538% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на зарядные станции увеличился на 126%, а на пауэрбанки, портативные зарядные устройства и аккумуляторы – на 82%. Украинцы постепенно переходят от покупки компактных устройств для зарядки смартфонов к более комплексной подготовке, которая предусматривает наличие резервного питания для различных потребностей.

В компании отмечают, что изменение поведения покупателей особенно заметно с приближением зимы. Растет спрос не только на базовые средства автономного электропитания, но и на технику, которая позволяет дольше обходиться без централизованного электроснабжения.

"Динамика онлайн-заказов хорошо показывает, как с приближением зимы активизировалась подготовка украинцев к отключениям. Она уже не ограничивается покупкой пауэрбанков: растет спрос и на более продвинутые решения для более длительного автономного электропитания. Для этого украинцы используют американские и европейские онлайн-площадки – прежде всего из-за более низких цен и более широкого ассортимента", – отмечают в Meest Shopping.

Заказы энергоприборов растут ежемесячно

Статистика демонстрирует постепенное увеличение количества заказов товаров для энергонезависимости в течение четырех месяцев. Меньше всего покупок было в июле, однако уже осенью показатели начали стремительно расти. Если в июле украинцы заказали 2103 товара этой категории, то в августе количество увеличилось до 3390. В сентябре показатель составил 3632 заказа, а в октябре – уже 6183.

За четыре месяца количество заказов в месяц увеличилось почти втрое. Самый заметный скачок произошел в октябре, когда украинцы начали активнее закупать технику накануне холодов. Такая динамика может свидетельствовать о том, что потребители не откладывают подготовку к зиме на последний момент, а постепенно формируют запас техники, которая поможет пережить периоды отсутствия электроэнергии.

Сколько стоят генераторы, зарядные станции и пауэрбанки

Подготовка к зиме требует значительных расходов, особенно если речь идет о покупке мощной техники. Самой дорогой категорией среди проанализированных товаров остаются генераторы, тогда как зарядные станции стоят несколько дешевле. Повербанки и портативные зарядные устройства имеют более низкий средний чек, однако и их стоимость может быть существенной в зависимости от характеристик и емкости. По данным Meest Shopping, средние расходы украинцев в июле-октябре 2026 года составляли:

Товар Средний чек Генераторы 21 707 грн Зарядные станции 17 620 грн Повербанки и портативные зарядные устройства 4 678 грн

Больше всего покупатели тратят на генераторы – в среднем более 21,7 тыс. грн за заказ. Зарядные станции обходятся примерно в 17,6 тыс. грн, а портативные устройства для зарядки – почти в 4,7 тыс. грн. Покупатели готовы вкладывать значительные суммы в автономное электроснабжение, особенно если техника нужна для работы основных приборов, связи и других бытовых нужд во время отключений.

На зарубежных сайтах можно сэкономить до 36%

Одна из причин, по которой украинцы заказывают технику из-за рубежа, – возможность купить ее дешевле. Хотя разница в стоимости по сравнению с февралем 2026 года сократилась, отдельные товары в европейских магазинах все еще стоят на десятки процентов меньше, чем в Украине.

В феврале на некоторых категориях энергооборудования можно было сэкономить до 70%. К ноябрю разница в цене уменьшилась, однако, по данным компании, остается заметной. Примеры цен на популярные товары:

Товар Украина Европа Экономия AFERIY 1800 W 32 500 грн 25 723 грн 20% Pecron F3000 LFP 80 000 грн 55 715 грн 31% Hyundai HY2000Si D 32 000 грн 20 729 грн 35% Majster Pro Polska 25 000 грн 16 781 грн 32% EcoFlow RAPID Pro 8 767 грн 5 696 грн 35% Baseus EnerGeek Gp12 4 099 грн 2 640 грн 36%

Наибольшую экономию среди приведенных примеров можно получить при покупке павербанка Baseus EnerGeek Gp12 – разница между украинской и европейской ценой составляет 36%. На 35% дешевле в Европе стоят генератор Hyundai HY2000Si D и зарядное устройство EcoFlow RAPID Pro.

Значительная разница есть и в стоимости зарядных станций. Например, Pecron F3000 LFP в Украине стоит 80 тыс. грн, тогда как в европейских магазинах его цена составляет около 55,7 тыс. грн. Отмечается, что это позволяет сэкономить более 24 тыс. грн на одном товаре.

При этом при сравнении стоит учитывать не только цену, но и доставку, условия гарантии, возможность возврата и характеристики конкретной модели. Даже при существенно более низкой стоимости товара итоговая сумма покупки может меняться в зависимости от условий заказа.

Откуда украинцы заказывают технику для зимы

Больше всего товаров для энергонезависимости украинцы заказывают из США – на эту страну приходится более половины всех заказов. При этом покупатели активно пользуются европейскими интернет-магазинами, в частности в Польше, Германии, Испании, Чехии и Великобритании.

Для разных категорий товаров потребители выбирают отдельные торговые площадки. Павербанки чаще всего покупают на Amazon и eBay, где представлен широкий выбор портативных зарядных устройств разной мощности и емкости.

Зарядные станции украинцы заказывают преимущественно в официальных интернет-магазинах Bluetti и EcoFlow в Германии, а также на польском маркетплейсе Allegro. Зарубежные площадки привлекают покупателей не только ценами, но и возможностью найти модели, которых нет в продаже в Украине, или выбрать технику из более широкого ассортимента.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, основными причинами скачков напряжения в украинских квартирах являются одновременное включение мощной техники после восстановления электроснабжения и повреждение электросетей из-за российских обстрелов. Энергетики советуют включать приборы постепенно, а если напряжение не стабилизируется в течение 1,5 часа или резко колеблется – обращаться в ОСМД или к управляющему домом для проверки сетей.