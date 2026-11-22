Украинцы массово покупают старые авто: сколько стоит самая популярная модель на бензине

В октябре 2026 года украинцы купили сразу 13,5 тыс. импортных легковых авто с бензиновыми двигателями. При этом подавляющее большинство из этого количества пришлось на б/у авто – 11,5 тыс. штук. Самой популярной же моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких машин было приобретено 727 единиц. Купить же такую в Украине можно как за 14 800, так и 45 000 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили: новых машин украинцы купили 2 тыс. штук.

Какие б/у авто на бензине самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 723 штук;

NISSAN Rogue – 687 штук;

AUDI Q5 – 601 штук;

FORD Escape – 320 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Tiguan – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. с 92 тыс. км пробега, по данным auto.ria, продают за 14 800 долларов.

Сколько стоит б/у VOLKSWAGEN Golf. Источник: auto.ria

Машину 2023 г. в. с 28 тыс. км пробега после аварии можно купить за 40 000 долларов.

Купить б/у авто в Украине. Источник: auto.ria

Авто 2023 г. в. с 29 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.

Купить б/у VOLKSWAGEN Golf в Украине. Источник: auto.ria

Как сообщал OBOZ.UA, также в октябре украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 0,4% больше, чем было в сентябре. Самой популярной моделью же стала SKODA Kodiaq – таких было приобретено 245 штук. Цена же на такие машины стартует от 1,769 млн грн.