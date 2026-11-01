Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели
Украинцы массово покупают старые авто.
Источник: Tesla
За 9 месяцев 2026 года украинцы купили 46,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Самой популярной моделью стал TESLA Model Y – таких авто в период с января по сентябрь было куплено 2 813 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 11 999, так и 57 000 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 46%;
- электромобили – 29%;
- гибриды – 19%;
- авто на дизеле охватили 5%;
- автомобили с ГБО – 1%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме TESLA Model Y, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- NISSAN Rogue – 2 218 штук;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 1 957 штук;
- TESLA Model 3 – 1 942 штуки;
- MAZDA CX5 – 1 848 штук;
- FORD Escape – 1 367 штук;
- AUDI Q5 – 1 207 штук;
- KIA Niro – 998 штук;
- HYUNDAI Ioniq 5 – 842 штуки;
- JEEP Compass – 794 штуки.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – TESLA Model Y – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2022 г. в. со 135 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 11 999 долларов.
Сколько стоит б/у TESLA Model Y.
Источник: auto.ria
- Машину 2021 г. в. с 3111 тыс. км пробега, после ДТП можно купить за 18 700 долларов.
Купить б/у авто в Украине.
Источник: auto.ria
- Авто 2022 г. в. с 9 тыс. км пробега продают за 57 000 долларов.
Купить б/у TESLA Model Y в Украине.
Источник: auto.ria
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.
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