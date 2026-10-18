Украинцы массово покупают старые авто: какая цена самой популярной модели

В сентябре украинцы купили украинцы купили 21,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых авто. Средний возраст таких машин составил 8,7 года. А самой популярной моделью стал VOLKSWAGEN Golf – таких авто было куплено 954 единиц. Приобрести такую машину в Украине можно как за 16 000, так и 45 000 долларов.

Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:

львиную долю рынка б/у машин в Украине составили авто на бензине – 52%;

электромобили – 18%;

авто на дизеле – 16%;

гибриды – 11%;

автомобили с ГБО – 3%.

Какие б/у авто самые популярные в Украине

Вместе с тем, отмечается, кроме VOLKSWAGEN Golf, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:

VOLKSWAGEN Tiguan – 807 штук;

AUDI Q5 – 658 штук;

SKODA Octavia – 655 штук;

NISSAN Rogue – 626 штук;

RENAULT Megane – 559 штук;

TESLA Model Y – 512 штук;

NISSAN Leaf – 484 штуки;

TESLA Model 3 – 468 штук;

VOLKSWAGEN Passat – 409 штук.

Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто

В целом же в Украине стоимость самого популярного подержанного авто – VOLKSWAGEN Golf – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:

Авто 2021 г. в. со 113 тыс. км пробега, после ДТП по данным auto.ria, продают за 16 000 долларов.

Сколько стоит б/у VOLKSWAGEN Golf. Источник: auto.ria

Машину 2025 г. в. с 8 тыс. км пробега можно купить за 28 800 долларов.

Купить б/у авто в Украине. Источник: auto.ria

Авто 2023 г. в. с 29 тыс. км пробега продают за 45 000 долларов.

Купить б/у VOLKSWAGEN Golf в Украине. Источник: auto.ria

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.