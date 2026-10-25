Украинцы массово покупают старые "американские" авто: какая цена самой популярной модели
Украинцы массово покупают старые авто.
Источник: Ford
За первые 9 месяцев 2026 года украинцы купили почти 37 тыс. подержанных лековых авто, ввезенных из США. Средний возраст таких машин составил 6,2 года. Самой популярной моделью стала FORD Escape – таких авто было куплено 3 721 единица. Приобрести такое в Украине можно как за 6 800, так и 30 100 долларов.
Об общей ситуации рассказали в "Укравтопроме". Там отметили:
- львиную долю рынка б/у машин из США в Украине составили авто на бензине – 53%;
- электромобили – 26%;
- гибриды – 14%;
- авто на дизеле охватили 4% рынка;
- с ГБО – 3%.
Какие б/у авто самые популярные в Украине
Вместе с тем, отмечается, кроме FORD Escape, самыми популярными среди подержанных авто среди украинцев стали:
- TESLA Model Y – 2 935 штук;
- TESLA Model 3 – 2 715 штук;
- BMW X3 – 2 578 штук;
- NISSAN Rogue – 2 466 штук.
Сколько стоит самое популярное среди украинцев б/у авто
В целом в Украине стоимость самого популярного подержанного легкового автомобиля, ввезенного из США – FORD Escape – зависит от ряда параметров. В частности от состояния, пробега и т.п. Так, в возрасте до 5 лет:
- Авто 2022 г. в. с 40 тыс. км пробега, после ДТП, по данным auto.ria, продают за 6 800 долларов.
Сколько стоит б/у FORD Escape.
Источник: auto.ria
- Машину 2021 г. в. с 205 тыс. км пробега после ДТП можно купить за 12 700 долларов.
Купить б/у авто в Украине.
Источник: auto.ria
- Авто 2023 г. в. с 45 тыс. км пробега, после ДТП продают за 30 100 долларов.
Купить б/у FORD Escape в Украине.
Источник: auto.ria
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за август 2026 года украинцы официально отправили на "списание" 2 241 транспортных средств. Преимущественно, легковых авто. Больше всего среди последних избавлаются от советских и российских ВАЗов ("Жигули") и Daewoo Lanos. Главной же причиной этого является высокий возраст машин.