Украинцы массово покупают EcoFlow в кредит: окупится ли зарядная станция и сколько она прослужит

В Украине около 70 % покупателей зарядных станций теперь пользуются кредитами или рассрочкой, хотя в 2022–2023 годах большинство оплачивало оборудование сразу, сообщили в EcoFlow. Причиной такой тенденции представитель компании называет рост спроса на более дорогие станции стоимостью 60–100 тыс. грн, которые украинцы покупают для подготовки к возможным отключениям электроэнергии и длительного использования в течение следующих лет.

Об этом сообщил бренд-менеджер EcoFlow в Украине Сергей Силин в комментарии СМИ. По его словам, за последние несколько лет финансовое поведение покупателей кардинально изменилось.

Украинцы все чаще покупают зарядные станции в кредит

По словам представителя EcoFlow, в 2022–2023 годах украинцы преимущественно покупали зарядные станции за собственные средства. Тогда около 70% клиентов сразу оплачивали полную стоимость оборудования, тогда как лишь 30% пользовались кредитными программами.

Однако в течение последующих лет ситуация постепенно изменилась. По итогам прошлого года соотношение стало фактически противоположным: уже около 70% покупателей начали пользоваться кредитованием, а доля тех, кто оплачивает всю сумму сразу, сократилась примерно до 30%.

По словам Силина, тенденция к увеличению количества покупок с отсрочкой оплаты продолжается. Одной из причин таких изменений является рост интереса к более дорогим и мощным зарядным станциям. Если небольшие устройства могут обеспечивать работу отдельных гаджетов, то более производительные системы позволяют питать холодильники, компьютеры, сетевое оборудование и другие бытовые приборы.

Однако стоимость таких решений значительно выше, поэтому единовременная покупка может стать существенной финансовой нагрузкой для домохозяйства. По словам Силина, украинцы все чаще выбирают оборудование стоимостью 60, 80 или даже 100 тыс. грн, но не всегда готовы оплачивать всю сумму сразу.

Поэтому покупатели распределяют расходы на несколько месяцев или год, используя банковские кредитные программы или рассрочку. В то же время приведенная статистика не позволяет однозначно утверждать, что покупательная способность всех украинцев снизилась именно настолько. На увеличение доли кредитных покупок могут влиять также изменение ассортимента, доступность рассрочки и спрос на более мощное оборудование.

Зарядные станции за 60–100 тысяч гривен: сколько придется платить ежемесячно

Высокая стоимость оборудования заставляет покупателей тщательнее планировать расходы на подготовку к возможным отключениям электроэнергии. Если приобрести зарядную станцию за 60 тыс. грн с распределением платежей на 12 месяцев, ежемесячный взнос составит 5 тыс. грн при условии отсутствия процентов и дополнительных комиссий. Для более дорогих моделей финансовая нагрузка будет соответственно выше.

Стоимость станции На 6 месяцев На 12 месяцев 30 000 грн 5 000 грн 2 500 грн 60 000 грн 10 000 грн 5 000 грн 80 000 грн 13 333 грн 6 667 грн 100 000 грн 16 667 грн 8 333 грн

Таким образом, даже при беспроцентной рассрочке покупка мощной зарядной станции может обходиться домохозяйству в несколько тысяч гривен ежемесячно. Если же оборудование приобретается в рамках обычного потребительского кредита, окончательная стоимость может оказаться выше первоначальной цены из-за процентов и комиссий.

Отключения света угрожают не только прифронтовым областям

Одним из главных факторов, поддерживающих спрос на резервные источники питания, остается ситуация с безопасностью. Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, а повреждения электростанций, подстанций и сетей могут приводить к ограничениям электроснабжения.

При этом последствия таких атак могут ощущать на себе не только жители регионов, расположенных вблизи линии фронта. Как отметил представитель EcoFlow, риски отключений электроэнергии остаются актуальными также для западных областей Украины, в частности Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Украинская энергосистема работает как единый комплекс. Повреждение важных объектов генерации или передачи электроэнергии может повлиять на баланс мощности и привести к необходимости введения ограничений в различных частях страны.

Сергей Силин назвал Херсонскую область наглядным примером спроса на энергооборудование. По его оценкам, за последние пять лет в регионе было приобретено примерно 30–40 тыс. единиц переносных источников питания.

Сколько лет может прослужить зарядная станция

Несмотря на значительные начальные затраты, представитель EcoFlow подчеркивает, что приобретение автономного энергооборудования следует рассматривать не только как подготовку к одному отопительному сезону. По его словам, качественные аккумуляторы, инверторы и переносные источники питания могут быть рассчитаны на эксплуатацию в течение пяти, десяти или даже пятнадцати лет.

Однако фактический срок службы зависит от технологии аккумулятора, интенсивности использования, количества циклов зарядки, температурных условий и правильности эксплуатации. В частности, в современных зарядных станциях часто используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4), которые, как правило, имеют более длительный ресурс циклов зарядки по сравнению с некоторыми другими литий-ионными технологиями.

В то же время заявленный ресурс не означает, что устройство в течение всего срока будет сохранять исходную емкость. Аккумуляторы постепенно изнашиваются, поэтому после определенного количества циклов зарядки их доступная емкость уменьшается.

Например, если производитель указывает ресурс в несколько тысяч циклов до сохранения 80 % первоначальной емкости, это означает, что после соответствующего периода эксплуатации станция все еще может работать, но будет накапливать меньше электроэнергии, чем новая.

Кроме того, продолжительность работы зависит от нагрузки. Одна и та же станция может обеспечивать питание роутера в течение многих часов, но значительно быстрее разряжаться при подключении мощных бытовых приборов.

На сколько часов хватит зарядной станции во время отключений

При выборе резервного источника питания важно различать два основных показателя – емкость аккумулятора и выходную мощность. Емкость, которая обычно измеряется в ватт-часах (Вт·ч), определяет, сколько энергии устройство может накопить. Выходная мощность в ваттах (Вт) показывает, какие приборы и какую суммарную нагрузку станция способна обеспечивать одновременно.

Например, зарядная станция с номинальной емкостью 1000 Вт·ч теоретически может питать устройство мощностью 100 Вт примерно десять часов. Однако в реальных условиях часть энергии теряется при преобразовании напряжения и работе электроники, поэтому фактическая автономность будет меньше.

По словам представителя EcoFlow, затраты на качественное автономное оборудование могут окупиться в течение длительного периода использования. Главное преимущество такой покупки заключается в том, что станцию можно использовать не один сезон, а в течение многих лет.

Если устройство эксплуатируется пять или десять лет, его первоначальная стоимость условно распределяется на весь период использования. Например, станция стоимостью 60 тыс. грн за десять лет эксплуатации будет обходиться в среднем в 6 тыс. грн в год без учета стоимости зарядки, возможного ремонта и других расходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока нет оснований прогнозировать отключения электроэнергии по 16 часов в сутки зимой 2026–2027 годов, а нынешние ограничения в значительной степени связаны с ремонтами и защитой энергетической инфраструктуры. В то же время наибольшие риски он видит в возможных перебоях с теплоснабжением в Киеве, Харькове, Одессе и других городах из-за российских атак на ТЭЦ.