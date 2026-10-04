Украинцы бросились покупать доллары: что происходит с валютой и чего ожидать

В сентябре Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном рынке рекордные $5,519 млрд на фоне резкого роста спроса, среднесуточный дефицит валюты на межбанковском и наличном рынках достиг $253,1 млн. Больше всего спрос вырос со стороны бизнеса, но активнее покупать валюту начало и население, тогда как сам регулятор в среднем продавал по $262,5 млн в день.

Об этом свидетельствуют расчеты финансового аналитика Андрея Шевчишина, пишет "Минфин". Особенно заметным дисбаланс между спросом и предложением стал в конце сентября – начале октября.

Бизнес в среднем покупал валюту на $467,6 млн в день, тогда как продавал на рынок примерно $250,4 млн. Из-за этого Национальному банку приходилось покрывать дефицит собственными валютными интервенциями. Средний объем продажи валюты регулятором достиг $262,5 млн в день.

НБУ продал рекордное количество долларов

Сентябрьский показатель стал крупнейшим месячным объемом валютных интервенций за все время. За месяц НБУ продал $5,519 млрд. Таким образом, были превышены даже предыдущие пиковые значения. Для сравнения:

в декабре 2024 года Нацбанк продал $5,284 млрд;

в июне 2026 года – $5,084 млрд;

в сентябре 2026 года – уже $5,519 млрд.

Валютные интервенции являются одним из основных инструментов, с помощью которых НБУ сглаживает чрезмерные колебания курса в режиме управляемой гибкости. Когда покупателей валюты на межбанке значительно больше, чем продавцов, возникает дефицит. В такой ситуации Национальный банк выходит на рынок и продает валюту из своих резервов, компенсируя часть разницы между спросом и предложением.

Бизнес резко увеличил покупку валюты

Главным источником дополнительного спроса стал бизнес. В конце сентября – начале октября среднесуточный объем покупки валюты компаниями вырос до $467,6 млн. По оценке Шевчишина, это второй по величине показатель за всю историю наблюдений.

При этом предложение валюты практически не увеличилось и составляло около $250,4 млн в день. То есть ежедневно бизнес хотел приобрести примерно на $217 млн больше, чем поступало на рынок.

В результате среднесуточный дефицит на межбанковском валютном рынке вырос сразу на 39,3% – до $217,2 млн. Фактически на каждые $100 валюты, которые бизнес предлагал рынку, приходилось около $187 спроса. Именно этот разрыв в значительной степени и пришлось покрывать Национальному банку.

Почему компаниям и гражданам понадобилось столько долларов

Одной из возможных причин увеличения спроса стали последствия российских атак на украинскую инфраструктуру и склады. Повреждение или уничтожение товарных запасов вынуждает компании быстрее их восстанавливать. Если необходимую продукцию, оборудование, сырье или комплектующие нужно закупать за рубежом, бизнесу требуется иностранная валюта.

По оценке Шевчишина, дополнительный спрос может формироваться, в частности, со стороны ритейла, фармацевтического сектора и логистических компаний. Еще одним фактором стало подорожание энергоресурсов.

Украина зависит от импорта части топлива и других энергетических ресурсов, а расчеты за такие поставки осуществляются в иностранной валюте. Соответственно, увеличение стоимости импорта означает, что компаниям необходимо покупать больше валюты даже при неизменных физических объемах поставок.

По расчетам аналитика, среднесуточная покупка иностранной валюты украинцами выросла до $102,1 млн. Зато продавали граждане значительно меньше – примерно $66,4 млн в день. Таким образом, чистая разница между покупкой и продажей наличной валюты составляла около $35,9 млн ежедневно в пользу покупки.

То есть население остается чистым покупателем валюты: украинцы покупают долларов и другой иностранной валюты больше, чем сдают. Шевчишин связывает усиление спроса, в частности, с ростом девальвационных ожиданий.

Дефицит валюты достиг максимума в этом году

Если объединить ситуацию на межбанковском и наличном рынках, масштаб дисбаланса становится еще более заметным. Суммарный среднесуточный дефицит валюты достиг $253,1 млн. По расчетам аналитика, это самый высокий показатель в 2026 году.

Основную часть дефицита создавал бизнес – около $217,2 млн в день. Еще $35,9 млн приходилось на превышение покупки валюты населением над ее продажей. В результате Национальному банку приходилось активно выходить на рынок.

Среднесуточная продажа валюты НБУ составляла примерно $262,5 млн, а в недельном исчислении – около $1,31 млрд. По рыночной статистике, регулятор продавал более $1 млрд валюты в неделю уже 12 недель подряд.

Бюджетные расходы также влияют на спрос

Отдельным фактором Шевчишин называет государственные расходы. Связь здесь не всегда очевидна. Когда государство тратит больше бюджетных средств, часть этих денег через зарплаты, закупки и другие платежи поступает в экономику.

Растет потребление, а вместе с ним – спрос на импортные товары. Для оплаты импорта бизнесу нужна валюта. Соответственно, сокращение бюджетных расходов может действовать в обратную сторону: в экономику поступает меньше гривен, замедляется спрос на импорт, а значит, со временем может уменьшаться и потребность в валюте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам советуют хранить все сбережения в 2026 году в долларах или евро. Накануне зимы представители банковского рынка рекомендуют распределять средства между гривневыми инструментами и иностранной валютой. Долю каждого из них следует определять с учетом будущих расходов, финансовых целей и готовности к риску.