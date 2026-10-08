Украинцы кардинально изменили свои требования к квартирам: на что теперь обращают внимание при покупке

В 2026 году основными критериями при покупке жилья для украинцев остаются цена (82 %), площадь (79 %), количество комнат и район (по 77 %), однако за год важность резервного энергоснабжения выросла с 49 % до 68 %, а автономное отопление учитывают 68% покупателей. В то же время 67% обращают внимание на расстояние от стратегических объектов, 60% — на наличие укрытия, тогда как близость к центру города важна лишь для 45% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость, посвященного изменениям в поведении украинцев на рынке жилья в 2026 году. Аналитики выяснили, почему граждане решают покупать недвижимость, какие характеристики квартир считают наиболее важными и как быстро планируют совершить покупку.

Почему украинцы покупают квартиры в 2026 году

Главной причиной покупки недвижимости остается желание улучшить или изменить текущие жилищные условия. Именно этот мотив назвали 47% опрошенных украинцев. То есть почти каждый второй потенциальный покупатель рассматривает приобретение квартиры прежде всего как возможность изменить свою повседневную жизнь.

Еще 42% респондентов стремятся иметь собственное отдельное пространство. Для таких покупателей недвижимость — это прежде всего способ обеспечить независимость и самостоятельность в жилищных вопросах.

В то же время 23% опрошенных хотят переехать в более просторное жилье. Еще 20% рассматривают покупку как возможность повысить общий уровень жизни, а 11% планируют сменить район города, в котором сейчас проживают.

Отдельной тенденцией стал рост спроса на жилье для самостоятельного проживания молодых семей и пар. Если в 2025 году желание жить отдельно с партнером называли причиной покупки лишь 7% респондентов, то в 2026 году этот показатель вырос до 16%.

Таким образом, за год доля покупателей с таким мотивом увеличилась более чем вдвое, это одно из наиболее заметных изменений в причинах приобретения недвижимости. Кроме того, по 13% опрошенных отметили, что ищут отдельное жилье для детей или стремятся переехать от родителей.

Сколько украинцев покупают недвижимость для инвестиций

Несмотря на то, что основным мотивом остается улучшение жилищных условий, недвижимость продолжают рассматривать и как инструмент инвестирования. По результатам исследования, 28% опрошенных украинцев интересуются покупкой недвижимости как способом вложения средств.

При этом 19% респондентов рассматривают приобретение жилья с целью получения будущего дохода от сдачи в аренду или последующей перепродажи. Такой подход отличается от покупки квартиры для собственного проживания. Если в первом случае покупатель прежде всего оценивает комфорт, планировку и соответствие жилья потребностям семьи, то инвестиционный интерес связан также с возможностью получать доход от объекта.

В то же время результаты опроса не означают, что все респонденты, рассматривающие недвижимость как инвестицию, обязательно совершат покупку. Речь идет о заявленных мотивах и планах потенциальных покупателей.

На что украинцы больше всего обращают внимание при покупке квартиры

Несмотря на изменения на рынке, главным фактором выбора недвижимости остается ее стоимость. Цену назвали важным критерием 82% опрошенных. В то же время другие характеристики жилья имеют почти такое же значение. В частности, 79% респондентов обращают внимание на общую площадь квартиры, а по 77% — на количество комнат и район расположения.

Важным остается и состояние самого жилья. Хорошую планировку, наличие ремонта и степень готовности объекта учитывают по 76% потенциальных покупателей. При выборе квартиры украинцы оценивают не только её площадь или количество комнат, но и то, насколько быстро можно будет заселиться и потребует ли жильё дополнительных работ.

Еще 73% респондентов обращают внимание на окружающую инфраструктуру и внешний вид дома. Этаж, на котором расположена квартира, важен для 72% опрошенных. Таким образом, традиционные характеристики недвижимости остаются определяющими, однако наряду с ними всё большее значение приобретают техническая автономность и безопасность.

Квартиры с резервным электроснабжением стали значительно популярнее

Одним из самых заметных изменений в 2026 году стал рост важности резервного электроснабжения. Если в 2025 году дополнительное питание на случай отключений считали важным 49% покупателей, то в 2026 году этот показатель достиг 68%.

Фактически за год доля украинцев, для которых наличие резервного электропитания является важной характеристикой жилья, увеличилась на 19 процентных пунктов. На том же уровне находится и важность автономного отопления — его учитывают 68% опрошенных.

Для покупателей становится всё важнее, сможет ли дом обеспечивать работу необходимого оборудования во время отключений, а также насколько система отопления зависит от централизованного теплоснабжения. При этом резервное электроснабжение уже почти сравнялось по важности с такими традиционными характеристиками, как этаж, инфраструктура и внешний вид дома.

Безопасность стала важнее близости к центру

Еще одним существенным изменением на рынке недвижимости стало усиление роли факторов безопасности. В частности, 67% опрошенных украинцев при покупке жилья обращают внимание на расстояние до стратегических объектов.

В то же время все большее значение приобретает ситуация с безопасностью вокруг жилого комплекса или отдельного дома. Еще 60% респондентов считают важным наличие укрытия непосредственно в доме. Для сравнения: близость к центру города имеет значение лишь для 45% покупателей, а расположение рядом со станцией метро — для 46%.

Таким образом, наличие укрытия важнее для покупателей, чем близость к центральной части города. А расстояние от стратегических объектов имеет значение для большей доли респондентов, чем традиционные преимущества расположения жилья.

Однако это не означает, что украинцы перестали учитывать район или транспортную доступность. Наоборот, район остается одним из главных критериев для 77% покупателей.

Как изменилась формула выбора жилья в Украине

Руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отмечает, что украинцы стали гораздо более комплексно оценивать недвижимость перед покупкой. По её словам, цена и местоположение остаются основными характеристиками, однако сегодня этого уже недостаточно для принятия решения.

"Важно уже не только то, сколько стоит квартира или где она расположена, но и насколько комфортно и безопасно в ней можно жить в различных обстоятельствах", — пояснила Остапчук. Она подчеркнула, что резервное электроснабжение, автономное отопление, расстояние до стратегических объектов и наличие укрытия постепенно становятся такими же важными критериями, как площадь, количество комнат или транспортная доступность.

Несмотря на вызовы в сфере безопасности и экономики, значительная часть опрошенных украинцев не отказывается от планов приобрести собственную недвижимость. По данным OLX Недвижимость, 42% респондентов находятся на этапе поиска и планируют купить жилье в течение ближайшего года.

Еще 36% рассматривают покупку недвижимости в более долгосрочной перспективе — в течение одного–пяти лет. Таким образом, в целом 78% опрошенных намерены приобрести жилье в течение следующих пяти лет, причем значительная часть из них ориентируется на ближайшие 12 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на западе Украины резко сократилось предложение жилья, в Ужгороде свободных квартир практически нет, в Ивано-Франковске на один вариант претендуют до 25–30 человек, а во Львове самое дешевое жилье раскупают быстрее всего. Если зимой из-за ситуации с безопасностью и энергетического кризиса начнётся новая волна переездов, дефицит может усугубиться, а цены — снова пойти вверх.