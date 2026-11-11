Украинцы больше не хотят покупать квартиры в Киеве: какие города выбирают вместо него

В октябре вторичный рынок жилья в Украине охладился, количество предложений существенно сократилось, а спрос упал почти по всей стране, хотя в Закарпатской и Днепропетровской областях интерес покупателей вырос. Самые дорогие однокомнатные квартиры стоят в среднем $85 тыс. в Киеве и Закарпатской области, самые дешевые – $16 тыс. в Херсонской области, а в отдельных районах столицы двухкомнатное жилье за месяц подешевело на 23%.

Об этом свидетельствуют данные аналитики профильного портала по поиску недвижимости. Октябрьская динамика показывает, что активность покупателей остается неравномерной, а в некоторых регионах количество выставленных на продажу квартир уже существенно превышает интерес потенциальных покупателей.

Сколько стоит однокомнатная... Источник: DIM.RIA Развернуть

Где квартир на продажу стало меньше

В октябре количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке уменьшилось по сравнению с сентябрем. Самое заметное сокращение зафиксировали в столице и Киевской области. В частности, в Киеве предложение упало на 63%, а в области – на 25%.

Отмечается, что это свидетельствует о заметном уменьшении количества доступных для выбора объектов в этих регионах. В то же время сокращение объявлений само по себе не означает, что все квартиры нашли покупателей, на динамику могут влиять и решения владельцев временно убрать недвижимость с продажи или пересмотреть условия предложения.

В целом ситуация на вторичном рынке остается неоднородной. В одних областях владельцы продолжают выставлять квартиры по высоким ценам, в других – вынуждены учитывать снижение покупательской активности.

Где квартиры дорожают, а где недвижимость дешевеет

В октябре самые значительные ценовые изменения на вторичном рынке происходили в западных областях Украины. В большинстве регионов цены росли, а лидерами по темпам подорожания стали Тернопольская, Закарпатская и Львовская области.

В частности, в Тернопольской области медианная стоимость квартир увеличилась на 6%, в Закарпатской и Львовской – на 5% в каждой. Таким образом, западные регионы продолжают демонстрировать высокую стоимость жилья, причем отдельные города по этому показателю приближаются к столице или даже сравнялись с ней.

В то же время в других частях страны зафиксировали противоположную тенденцию. Самое значительное снижение цен произошло в Черкасской области – на 13%. В Ровненской области недвижимость подешевела на 8%, а в Черниговской – на 7%.

Итак, единого направления движения цен на вторичном рынке нет. Разница между регионами остается значительной: пока одни области демонстрируют рост стоимости жилья, в других продавцам приходится конкурировать за покупателей на фоне снижения цен.

Сколько стоят однокомнатные квартиры в Украине

Особенно показательна ситуация с однокомнатными квартирами. В октябре медианная стоимость такого жилья в Закарпатье сравнялась со столичной и составила $85 тыс., это один из самых высоких показателей среди регионов Украины.

На противоположном конце ценового диапазона оказалась Херсонская область. Там медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет всего $16 тыс. Таким образом, разница между самым дорогим и самым доступным регионами достигает $69 тыс. Такое значительное различие показывает, насколько неоднородным остается украинский рынок недвижимости.

На стоимость влияют региональные особенности, ситуация с безопасностью, спрос на жилье и количество доступных объектов. При этом цены в объявлениях не обязательно совпадают с окончательной стоимостью заключенных сделок. Медианный показатель отражает середину ценового распределения предложений, а не среднюю сумму, которую фактически заплатили покупатели.

В Киеве подешевели квартиры во всех районах

В столице в октябре цены на вторичную недвижимость снизились во всех районах. Самые значительные изменения зафиксировали в сегменте двухкомнатных квартир. В частности, в Святошинском районе такие предложения подешевели на 23%, а в Днепровском – на 18%, это наиболее заметное снижение среди приведенных показателей столичного рынка.

Какова стоимость недвижимости в столице. Источник: DIM.RIA

Несмотря на общее удешевление, разница в стоимости жилья между районами Киева остается существенной. Самым дорогим традиционно является Печерский район, где медианная стоимость однокомнатной квартиры составляет $179 тыс. В то же время самые доступные предложения сосредоточены в Деснянском районе. Там за однокомнатную квартиру просят медианно $46 тыс. Разница между этими двумя районами составляет $133 тыс.

Таким образом, даже в пределах одного города покупатели могут столкнуться с кардинально разными ценовыми предложениями. В то же время октябрьское снижение стоимости во всех районах свидетельствует о том, что коррекция цен затронула не только отдельные сегменты столичного рынка.

Где покупатели стали менее активными

Параллельно с сокращением предложения в октябре снижался и спрос на покупку квартир на вторичном рынке. Такая тенденция наблюдалась практически во всех регионах Украины. Наибольшее снижение интереса покупателей зафиксировали в Тернопольской области – на 25%. В Винницкой области спрос сократился на 22%, а в Хмельницкой и Кировоградской – на 20% в каждой.

В то же время отдельные регионы продемонстрировали положительную динамику. Рост спроса на вторичное жилье зафиксировали только в двух областях: Днепропетровской, где показатель увеличился на 10%, и Закарпатской – на 4%. Интересно, что именно Закарпатье сочетает сразу две тенденции: здесь не только растет интерес к покупке недвижимости, но и повышается ее стоимость.

В каких регионах квартир на продажу больше, чем желающих их купить

Еще одна важная особенность октябрьской ситуации – дисбаланс между количеством выставленных на продажу квартир и спросом на них. По данным портала, в четырех регионах предложение вторичного жилья превышает заинтересованность покупателей.

Наибольший разрыв зафиксировали в Киевской области. Здесь количество предложений в 2,3 раза больше спроса. В самом Киеве соотношение составляет 2,2 раза. В Одесской области этот показатель равен 1,7, а в Ивано-Франковской – 1,1. То есть во всех четырех регионах владельцам приходится конкурировать за внимание потенциальных покупателей, ведь количество доступных объектов превышает уровень заинтересованности в их приобретении.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье однокомнатные квартиры подорожали до 34 тыс. грн в месяц, а в столице аренда упала до 26 тыс. грн, хотя в обоих случаях количество объявлений сократилось на 20-27%. В то же время острейшая конкуренция за жилье наблюдается не в Киеве, а на западе страны: во Львовской области на одно предложение приходится 15 потенциальных арендаторов, а в Ровненской – 14.