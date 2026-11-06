Украинские дельцы выманили у немцев 4,3 млн евро: раскрыта масштабная сеть кол-центров

В Украине раскрыли сеть мошеннических кол-центров, участники которой выдавали себя за брокеров и финансовых консультантов и выманивали деньги у граждан Германии. От их действий пострадали 135 человек, а общая сумма присвоенных средств превысила 4,3 млн евро. В Киеве и Киевской области провели 17 обысков. Задержали четырех участников преступной организации, еще одному фигуранту сообщили о подозрении.

Раскрытие проходило в рамках международной операции Trade. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, мошенники предлагали пострадавшим инвестировать в криптовалюты, акции и другие финансовые инструменты. Для этого они использовали фиктивные брокерские платформы, IP-телефонию и мессенджеры.

Мошенническая схема работала "на экспорт". Источник: НПУ

Фигуранты представлялись финансовыми специалистами и постепенно входили в доверие к потенциальным жертвам. Затем убеждали их вкладывать деньги в якобы прибыльные инвестиционные проекты.

Мошенников разоблачили в ход... Источник: НПУ Развернуть

Мошенники помогали потерпевшим открывать счета на криптовалютных биржах, покупать цифровые активы и переводить их на счета под контролем злоумышленников. Иногда они получали доступ даже к системам онлайн-банкинга потерпевших.

В Киеве провели 17 обысков и изъяли деньги и криптокошельки

В сентябре правоохранители провели второй этап международной операции. В Киеве и Киевской области состоялось 17 обысков. В ходе следственных действий изъяли:

почти 600 тыс. грн наличными;

более 90 тыс. долларов;

мобильные телефоны и компьютерную технику;

аппаратные криптокошельки;

SIM-карты;

документацию и другие вещественные доказательства.

У фигурантов провели обыски. Источник: НПУ

По результатам операции задержали четырех участников преступной организации: организатора и трех исполнителей. Всего о подозрении сообщили пяти фигурантам, в частности еще одному соорганизатору.

Действия фигурантов квалифицировали по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве, создании преступного сообщества или преступной организации, руководстве ею и участии в ней. Суд избрал организатору и трем его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одного соорганизатора отправили под домашний арест.

Некоторым подозреваемым избр... Источник: НПУ Развернуть

По инкриминируемым статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также действовала преступная организация, которая прикрывала мошеннические кол-центры, наркобизнес, производство контрафактных сигарет и поддельной валюты. В ее состав входили высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.